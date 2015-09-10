Хотя Хейли Форт всего 9 лет, она уже сделала для бездомных людей больше, чем многие из нас. Эта девочка тратит своё свободное время на создание мобильных приютов для людей, которые по разным причинам, лишились дома. Но это не всё — она также выращивает для них еду.

Хейли впервые увидела бездомного, когда ей было 5 лет, и сразу же сказала матери, что хочет помочь ему. Мама ответила «да», и с тех пор они вместе с дочерью строят приюты для нуждающихся. Человека, которому Хейли помогла первому, звали Эдвард. С этого времени он стал её другом и помощником.

«Мне кажется совершенно неправильным, что в мире есть бездомные люди, — говорит Хейли. — Я думаю, что у каждого должен быть дом».

Строительство каждого такого мобильного приюта обходится в 300 долларов. Конечно, Хейли помогают родители, но большинство работ эта хрупкая девочка делает своими собственными руками.

Небольшие домики с крышей и окнами (2,4 на 1,2 м) построены из паллет, выстланы переработанной тканью и снабжены колёсами, поэтому легко перемещаются.

Источник: adme.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 9 (221) сентябрь 2015 г.