Где находится Иисус Христос сегодня?

Где находится наш Господь Иисус Христос в настоящее время, и чем Он занят? Христиане знают, что всякий искренно раскаянный грех прощается верующему, потому что однажды на Голгофе Сын Божий искупил грехи людей Своей смертью. Но в чём заключается миссия Спасителя после Его вознесения на Небеса?

Размышляя о нашем спасении, куда мы должны направить свой взор? Многие христиане смотрят туда, где Иисуса Христа уже нет. Почитатели икон смотрят на младенца Иисуса Христа на руках у Марии, в то время как Он уже давно вырос. А многие взирают на Голгофу, хотя Иисуса Христа там уже давно нет. Иисус Христос воскрес и воссел одесную Бога на небесах.

Древняя пословица говорит: «Из всего нужно выбирать главное». Что для нас в настоящее время является главным?

Читаем у апостола Павла: «Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и [есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евреям 8:1, 2). Дальше Павел заявляет: «Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником» (Евреям 8:4).

Неужели мы должны только вспоминать о том, что сделал для нас Господь в прошлом? Неужели наше спасение уже совершилось?

Если мы спасены, то для чего нам Священник на небесах? Как Священное Писание описывает то, чем занят сегодня Иисус Христос? Читаем: «Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Исаия 53:12). «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1 Иоанна 2:1).

Оказывается, Иисус Христос всё ещё занят нашим спасением. В настоящее время наш Ходатай, или Заступник перед Богом Отцом, продолжает служение умилостивления за наши грехи. Библия говорит: «И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евреям 9:15).

В средние века католики, продавая индульгенции своим прихожанам, как бы «прощали» их грехи «в кредит». Но Библия учит другому. Всякий раз, когда мы совершаем грех, мы должны в покаянии прийти к Богу и в молитве во имя Иисуса Христа исповедать перед Ним свой грех. И тогда Воскресший и Живой Первосвященник, Иисус Христос, предстанет ходатаем за нас для умилостивления грехов наших перед Отцом Небесным.

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нём. Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:1–6).

Оксана Каминская

Газета «Сокрытое Сокровище» № 2 (226) февраль 2016 г.