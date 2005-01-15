Кем был Иисус Христос?

Несмотря на то, что Рождество Христово вновь стало праздником в нашем календаре, далеко не каждый сможет ответить на такой, казалось бы, простой вопрос: а кем, собственно говоря, был Иисус Христос?

Что утверждал Иисус Христос о самом себе? Он претендовал на то, что является Мессией (по-еврейски Машиах, по-гречески Христос). Мессия — это тот, кто является посредником между Богом и человеком; тот, кто послан Богом разрешить проблему греха во Вселенной.

На стене одного из зданий ООН в Нью-Йорке была процитирована книга пророка Исаии: «не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исаия 2:4). Эта библейская цитата была созвучна коллективному стремлению народов послевоенной Европы и Америки к миру. Человечество стремится к идеальному обществу и миру с глубокой древности. Фактически оно всегда искало Мессию и стремилось достичь того, что может, в соответствии с Библией, только Он.

Иисус Христос учил, что пока существует в подсознании и сердцах людей зло (грех), достижение всеобщего мира и создание идеального общества останутся несбыточной мечтой, так как внешние конфликты между людьми — это проявление внутренней, греховной природы человека. Только в вечности, после уничтожения греха и диавола, лучшие мечты человечества смогут осуществиться.

Так был ли Иисус Христос в действительности Мессией, посланным в мир Богом, или нет? Мы можем абсолютно точно ответить на этот вопрос.

Пророк Даниил в 538 году до нашей эры записал следующее пророчество: «Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины» (Даниил 9:25). Когда Даниил писал эти строки, город Иерусалим лежал в руинах, а сам пророк и его соотечественники жили (после насильственного переселения) в вавилонском плену. Бог открыл пророку, что с того момента, как будет издан указ о восстановлении Иерусалима, до пришествия Христа (первого пришествия Мессии на землю), должно пройти определённое количество времени, а именно — семь седьмин и шестьдесят две седьмины. Теперь необходимо сосредоточиться, чтобы перевести седьмины на язык реального времени. Что такое седьмина? Это семь дней, или неделя. Другими словами, с момента издания закона о восстановлении Иерусалима до пришествия Мессии должно пройти 69 пророческих недель, или 483 дня.

Понять это пророчество нам поможет знание принципа, по которому один пророческий день соответствует одному буквальному (астрономическому) году. Об этом принципе говорит пророк Иезекииль: «день за год, день за год Я определил тебе» (Иезекииль 4:5, 6), этот же принцип мы находим и в книге Чисел (14 глава, 34 текст).

Остаётся определить год отсчёта. Это сделать не так уж и трудно. Указ издал персидский царь Артаксеркс. Это произошло, когда пророк Даниил, записавший это пророчество, уже умер, а Вавилонскую империю сменила на арене мировой истории Мидо-Персия: «Артаксеркс издал в 7-й год своего царствования (457 год до Р.Х.) указ, по которому предоставлялось право Ездре возвратиться с желающими иудеями из Вавилона в Иерусалим и там заняться восстановлением города и религиозным просвещением иудейского общества»1.

Итак, начало отсчёта – 457 год до нашей эры. Учитывая, что общее число предсказанных лет до пришествия Мессии — 483, мы придём к 27 году нашей эры. В этот год Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, и Он начал своё служение как религиозный учитель (согласно религиозной практике иудаизма, еврей мог стать раввином только в возрасте тридцати лет). Итак, в 27 году в Иудее и Галилее начал своё служение Иешуа, что в переводе с еврейского означает «Господь спасает» (Иисус — греческий вариант еврейского имени Иешуа). Исполнение пророчества о 69-ти седьминах убедительно доказывает, что Иисус — Мессия (Христос).

Любопытно заметить, что в 27 году нашей эры Иисусу Христу было ровно 30 лет, так как родился он в районе 4 года до н.э. Это может показаться странным, ведь мы пользуемся календарём, который берёт за начало отсчёта год рождения Христа. Дело в том, что только в конце V века н.э. монах Дионисий предложил считать года в календаре от рождения Христа и даже вычислил, что Иисус родился в 753 году от основания Рима. Много лет спустя, была обнаружена ошибка в расчётах Дионисия, но к моменту её выявления новое летоисчисление уже применялось во многих странах, и календарь решили не менять.

Через три с половиной года после начала своей религиозной деятельности Иисус Христос был распят на кресте вблизи Иерусалима. И менее чем через сорок лет Иерусалим и храм были разрушены римскими войсками, точно в соответствии с пророчеством, данным Даниилу: «И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Даниил 9:26, 27).

Легко доказать, что это пророчество не было более поздней вставкой христиан в Библию. Дело в том, что религиозные лидеры иудаизма первого века нашей эры отказалась признать в Иисусе Мессию. Иисус быстро набирал популярность в народе. И тогда религиозные лидеры, видя, что они начинают терять своё влияние на соотечественников, и, стремясь сохранить религиозную власть и, как им казалось, стабильность в обществе, обратились к прокуратору Иудеи Понтию Пилату с требованием приговорить Иисуса к смерти как богохульника и политического мятежника. Вскоре Иисус был распят римскими солдатами. К этому времени уже несколько столетий существовали все книги Ветхого Завета (по-еврейски «Танах»). Сегодня, как и две тысячи лет назад, каждый Танах, точно также, как и христианская Библия, содержит книгу пророка Даниила, рассказывающую о Христе. Этот факт уже сам по себе может служить доказательством того, что Иисус был действительно тем, за кого себя выдавал, то есть Мессией. Он был и остается единственным посредником между Богом и человеком, посланником Божьим, призванным спасти человечество от греха и вечной смерти.

Д. Мологин

1 «К познанию Библии». Редактор протоирей Александр Милеант. Рига, «Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества», 1992

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (93) январь 2005 г.