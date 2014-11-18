Любите Бога, как Он любит вас

«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь» (Матфея 22:36-38; Второзаконие 6:5).

Можно ли полюбить кого-то в приказном порядке, даже если это Всевышний? На самом деле, Бог этого не хочет и никогда не просил!

Когда израильтянам было заповедано любить Бога, что составляло часть их Завета, речь шла не столько о страстных чувствах, сколько о полной приверженности Тому, Кому они охотно и с радостью могли подчиниться. Суть вопроса заключена во взаимной верности, несущей безопасность и счастье!

Что такое истинная любовь?

Древний комментатор Писания Маймонид писал: «Это любовь великая и сильная, пронизывающая душу; человек погружён в неё совершенно и постоянно. Мысли того, кто одержим любовной болезнью, заняты только любимой женщиной, он непрестанно думает о ней — сидит он или стоит, ест или пьёт. Но сильнее этой любви любовь к Всевышнему в сердцах любящих Его, проникнутых ею постоянно, как велено: «Люби Господа всем сердцем своим, всей душой своею и всем существом своим»».

Любовь означает действие. Для христиан это означает жить определённым образом так, что это будет отличать народ Божий от всех других людей.

Любить Бога — значит поклоняться Единому, Истинному Богу, не пытая свою удачу, поклоняясь солнцу, луне, и другим божкам, не прогибаясь и не мастеря себе идолов. Возлюбить Бога означало для Израиля рискнуть «поставить на Бога», связать свою судьбу с Всевышним.

Любить всем сердцем

Библия говорит: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём» (Второзаконие 6:6). Это значит, что мы должны использовать все наши мысли так же, как и чувства, эмоции, чтобы любить Господа. Апостол Павел пишет: «Пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:5).

Любить всей душой

В нашей культуре, когда говорят о любви всем сердцем и душой, подразумевается, что речь идёт, в первую очередь, о страстных и сильных эмоциях. Но оригинальное слово «нэфэш», переведённое как «душа», значит гораздо больше, чем описание эмоционального состояния человека. «Нэфэш» передаёт также такое ёмкое и важное понятие как «жизнь», «дыхание жизни», а в рассматриваемом нами контексте: «до тех пор, пока вы дышите».

Оригинальная, библейская интерпретация этой фразы может звучать следующим образом: «Возлюби Господа всей своей жизнью», что значит: каждым моментом своей жизни, от первого вдоха и до последнего!

Любить так, как любит Бог

В древнееврейском языке есть слово, обозначающее любовь на всю жизнь — «хэcэд», его значение многогранно и глубоко. Хэcэд — это верность, стойкая и надёжная, основанная на отношениях союза (завета), которая переживает вечность.

Пророк Исаия использует это слово: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость (хесэд) Моя не отступит от тебя» (Исаия 54:10).

Хэсэд — это любить так, как любит Бог. Библейский учёный Джон Освальд пишет: «Cлово «хэсэд» — это описание превосходства Бога Израиля». Оно говорит о проявлении совершенно незаслуженной доброты и щедрости личностью, обладающей властью. Таким видел и ощущал Всевышнего народ Божий. Он открыл Себя им, когда они не искали Его, и оставался в завете с ними ещё долго после того, как они постоянно нарушали Его заповеди, и не было никаких оснований для продолжения этого завета. В отличие от людей Бог не был непостоянным, ненадёжным, корыстным и алчным. Вместо этого Он был верен, праведен, истинен и щедр всегда!

Хэсэд выступает на защиту близких и приходит им на помощь. Поскольку хэсэд — это активное слово, оно также переводится как «милосердие» и «любящий доброту». Но всё же ни одно из этих слов не передаёт полностью смысл того, что хэсэд действует на основе непоколебимой верности по отношению к тем, кто её совсем не заслуживает.

Хэсэд — это уставший отец, который после тяжёлого трудового дня едет всю ночь, чтобы спасти сына-наркомана из тюрьмы.

Хэсэд — это мама, которая проводит день за днём, без всякой надежды на лучшее, кормя из ложки и убирая после своего ребёнка-инвалида.

Хэсэд — это любовь, на которую можно надеяться десятилетие за десятилетием.

В те дни, когда я особо раздражителен и недоволен, хэсэд — это то, что держит меня. Что бы ни случилось, Он всегда рядом со мной! Он всегда рядом с тобой!

Валерий Ручко,

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