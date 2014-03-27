Почитаешь ли ты своих родителей?

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исход 20:12).

Нет нужды говорить о том, как сегодня люди пренебрегают пятой заповедью Закона Божьего. Мы пожинаем последствия многовековых взаимоотношений, которые постоянно разрушались, когда новые поколения не желали заботиться о предшествующих. Давайте попытаемся понять, для чего нам дана заповедь о почитании родителей.

Ещё в Ветхом Завете, в книге Исход, были даны особые повеления о воспитании детей. Посмотрите, как жёстко регулировались взаимоотношения между родителями и детьми: «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти… Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исход 21:15, 17).

Пятая заповедь требует от детей не только уважения, покорности и послушания, но и отношения к родителям с любовью и нежностью. Она требует заботы, сбережения их репутации. Эта заповедь требует, чтобы мы были для родителей помощью и утешением во время старости и болезни. И мы видим, насколько высоко эти взаимоотношения поднимает Закон Божий.

Пятая заповедь регулирует взаимоотношения между людьми, она указывает на то место, где создаётся характер человека, где закладываются те основные принципы взаимоотношений с самыми близкими людьми, которые, с детства впитывая, возмужавший человек понесёт и будет передавать своим детям.

Господь желает, чтобы была связь времён, преемственность поколений, когда от дедов и отцов внуки и дети несут то доброе, светлое и чистое, что Господь открывает изначально. Как мудр Господь, дав нам эту заповедь! Ведь именно семья является кругом, где человек проводит большую часть своего времени.

Но если мы посмотрим на нужду общества, то и общество нуждается в крепких семьях, где царили бы уважение, почитание и забота. Но такие отношения не приходят сами по себе. Детей нужно воспитывать в почтении и уважении. И первый воспитатель — это пример взаимоотношений между отцом и матерью. Это их уважение друг к другу, когда они поддерживают, укрепляют друг друга и совместно воспитывают детей.

Но, увы, в семьях бывает по-разному. Часто взаимоотношения между детьми и родителями далеки от совершенства. Дело в том, что эгоизм одного человека соперничает с эгоизмом другого. Никто не хочет смириться, каждый хочет настоять только на своём. А в деле воспитания родители ответственны за то, что будут вкладывать в своих детей, какие черты характера будут в них развивать. Помните, что воспитание — это улица с двусторонним движением. Господь желает, чтобы уважение и почтение было с обеих сторон, как со стороны детей к родителям, так и со стороны родителей к детям. В Священном Писании сказано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Колоссянам 3:21).

Пятая заповедь Закона Божьего имеет продолжение: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…». Господь обещает продлить дни нашей жизни. Яркий тому пример — жизнь Виктора Франкла. Это выдающийся философ и психолог, прошедший через фашистские концентрационные лагеря. Он жил в Вене со своими родителями. Они были евреи. Незадолго до того, как США вступили во Вторую мировую войну, американское посольство предложило ему визу на выезд. Франкл прекрасно понимал, что если он не уедет, его ждёт лагерь. Но если он воспользуется предложением, чем это обернётся для родителей? Он был руководителем госпиталя и мог избавлять их от страшной участи какое-то время. Когда Франкл пришёл домой, то увидел у отца печальное выражение лица. Он смотрел на маленькую золочёную букву, которую он вынес из разрушенной недавно синагоги. Виктор спросил: «Папа, что это у тебя?» «Это буква из 10 заповедей, которые были написаны на стене — месте, где мы поклонялись Богу» — ответил отец. «А какая это буква?» — вновь спросил сын. «Это первая буква пятой заповеди». И тогда Виктор Франкл решил остаться с родителями. Он прошёл фашистские концентрационные лагеря и при этом прожил 92 года, написав удивительные мемуары.

Дорогие друзья, давайте не будем пренебрегать пятой Божьей заповедью, которая определяет отношения между самыми близкими людьми.

Сергей Кузьмин

По материалам цикла передач

«10 заповедей» РТР «Голос надежды»

golosnadezhdi.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (203) март 2014 г.