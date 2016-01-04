Рождество! Рождество! Рождество!

Дар Небес — в этом празднике светлом.

Ощутили мы с Богом родство,

Ведь Он стал, как и мы, человеком.

Пусть зима рассыпает снега

В ослепительном белом сиянье, —

Но тепло в нашем сердце всегда,

В нём живут и любовь, и признанье.

В этот мир под названьем Земля

Бог с высот Своих царских спустился.

Чтоб греховная сгинула мгла,

Он вошёл в нашу жизнь, Он родился!

Назарет — небольшой городок —

Наблюдал за Его становленьем.

Дни летели — в назначенный срок

Вышел Бог на святое служенье.

Он учил, ободрял, исцелял

И сочувствовал искренне горю.

Он из мёртвых людей воскрешал,

Усмирял бушевавшее море.

Сколько лет миновало с тех пор!

Словно дым, исчезали народы.

Но Христова любовь выше гор,

И не властны над Господом годы.

Рождество! Рождество! Рождество!

Снег от солнца огнями искрится.

Это нашей души торжество.

Пусть Христос в каждом сердце родится!

Лариса Сенцова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (225) январь 2016 г.