Рождество

Рождество! Рождество! Рождество!
Дар Небес — в этом празднике светлом.
Ощутили мы с Богом родство,
Ведь Он стал, как и мы, человеком.

Пусть зима рассыпает снега
В ослепительном белом сиянье, —
Но тепло в нашем сердце всегда,
В нём живут и любовь, и признанье.

В этот мир под названьем Земля
Бог с высот Своих царских спустился.
Чтоб греховная сгинула мгла,
Он вошёл в нашу жизнь, Он родился!

Назарет — небольшой городок —
Наблюдал за Его становленьем.
Дни летели — в назначенный срок
Вышел Бог на святое служенье.

Он учил, ободрял, исцелял
И сочувствовал искренне горю.
Он из мёртвых людей воскрешал,
Усмирял бушевавшее море.

Сколько лет миновало с тех пор!
Словно дым, исчезали народы.
Но Христова любовь выше гор,
И не властны над Господом годы.

Рождество! Рождество! Рождество!
Снег от солнца огнями искрится.
Это нашей души торжество.
Пусть Христос в каждом сердце родится!

Лариса Сенцова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (225) январь 2016 г.

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