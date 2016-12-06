3 совета для счастливой семейной жизни

И молодые, и опытные супруги сталкиваются с трудностями в семейной жизни. В такое время даже приходят мысли: «А правильный ли выбор я сделал?» Предлагаем всего три совета, благодаря которым вы будете счастливой семьёй.

1. Никогда не переставайте восхищаться друг другом. Я думаю, вам будет не сложно запомнить этот совет. Первые слова человека, записанные в Библии, — слова мужчины, слова восторга, слова восхищения своей возлюбленной: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Бытие 2:23). Синодальный перевод не совсем полно и ярко передаёт восхищение Адама. Другие переводы передают состояние Адама, когда Господь подвёл к нему Еву, следующим образом: «Ну вот, наконец, кость от костей моих и плоть от плоти моей». Адам восхищается и, видя прекрасную Еву, выражает своё удивление.

Интересно отметить, что Библия начинается в прозе, и первое стихотворение, которое мы находим в Библии, — это как раз слова Адама. Он настолько восхитился Евой, что даже не мог передать свои чувства простым языком.

Восхищайтесь друг другом. Возьмите за правило не начинать день и не заканчивать его, не восхитившись и не выразив это восхищение друг другу. Многие семьи сегодня рушатся именно потому, что супруги перестали восхищаться друг другом. Конечно, у каждого есть сильные и слабые стороны, и все зависит от того, на чём вы будете сосредоточивать своё внимание. Поэтому не забудьте: ни в коем случае не переставайте восхищаться друг другом. Если вдруг у вас не будет доставать эпитетов, тогда прочитайте в Библии 7 главу книги Песня Песней.

2. Лишь только отдавая, мы получаем. Это золотое правило счастливой семейной жизни. Если мы хотим получать любовь, ласку, внимание, заботу — нам необходимо в первую очередь подарить всё это своему супругу. Адам в восхищении сказал: «Вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей». Другими словами он сказал: «Так это то же самое, что я. Мы одно». Основываясь на этом аргументе, апостол Павел говорит: «Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Ефесянам 5:28). Отныне у тебя каждый день должна быть одна задача: как я могу сегодня осчастливить свою супругу, тогда и она будет думать о том же. Таким образом, отдавая, вы приобретаете, потому что любящий свою жену, любит самого себя. Когда мы служим другим, мы приобретаем.

3. Господь является источником любви. Поэтому вы поступите хорошо, если придёте в церковь, чтобы испросить Божественное благословение. И если вы будете продолжать делать это каждый день вашей супружеской жизни, каждое утро, склонившись вдвоём у Божественного алтаря в своём доме, то вы будете самой счастливой супружеской парой на этой земле.

Артур Штеле

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.