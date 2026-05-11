Дар, который оценил Иисус

«Да что я могу со своей нищенской зарплатой (или пенсией)?! — думают многие, когда встаёт вопрос о денежной помощи кому-то. — Это же капля в море!»

Иисус находился во дворе храма, где стояли ящики для пожертвований, и наблюдал за теми, кто клал в них свои дары.

У сокровищницы

Многие богачи приносили большие суммы и, опуская их в сокровищницы, стремились привлечь к себе всеобщее внимание. Иисус с печалью смотрел на это, но ничего не сказал о таких щедрых дарах. Но когда Он увидел бедную вдову, подходившую к сокровищнице робко, словно опасаясь быть замеченной, Его лицо просияло. Когда рядом проходили богатые и надменные люди, она отступала в сторону, едва осмеливаясь идти дальше. Ей так хотелось сделать хоть что-то, хоть самую малость для дела Божьего, которое она любила! Вдова смотрела на дар, который лежал в её руке, — такой ничтожный по сравнению с дарами других… Но это было всё, что она имела. Выбрав подходящий момент, она торопливо опустила в ящик свои две лепты и поспешила прочь. Но, удаляясь, заметила, что Иисус пристально и одобрительно смотрит на неё.

Лепта, не оставшаяся незамеченной

Спаситель подозвал Своих учеников и обратил их внимание на эту женщину, и вот она услышала слова похвалы: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу». Слёзы показались на её глазах, когда она увидела, что её поступок не остался незамеченным и был оценён Христом по достоинству. Многие посоветовали бы ей оставить эти жалкие гроши для себя. Попав в руки раздобревших священников, они затеряются среди более ценных даров, принесённых в сокровищницу. Но Иисус понимал, почему она так поступила. Вдова верила, что служба в храме — это Божье дело, и хотела чем-нибудь поддержать его. Она сделала, что могла. Этот поступок будет памятным во все времена и станет её радостью в вечности. Она вложила в этот дар своё сердце, и потому ценность его определяется не достоинством монеты, но любовью к Богу и стремлением внести свою малую долю в Его дело.

Иисус сказал о бедной вдове: «Она положила больше всех». Богатые приносили дар от избытка своего, причём зачастую для того только, чтобы люди уважали их. Хотя дары были огромны, это никак не ущемляло их привычек к роскоши. Фактически они не жертвовали ничем, и потому дары эти не шли ни в какое сравнение с лептой вдовы.

Господь смотрит на сердце

Наши поступки — в зависимости от побуждения — могут либо покрыть нас бесчестьем, либо свидетельствовать о высокой нравственности. Для Господа наиболее ценны отнюдь не те великие дары, которые все видят и восхваляют. Богу угоднее, если мы с радостью выполняем повседневные обязанности или приносим скромные, незаметные дары, которые, с точки зрения человека, не имеют никакой ценности. Сердце, исполненное любви и веры, для Бога дороже, чем самый драгоценный дар. Бедная вдова отдала всё, что имела, желая хоть малость сделать для Бога. Она обделила себя, чтобы отдать две лепты Тому, труды Которого любила, и сделала это с верой, надеясь, что Небесный Отец не оставит её в великой нужде. И Спаситель похвалил её именно за это бескорыстие и детскую веру.

Пусть и бедные жертвуют

Многие бедные люди стремятся выразить свою благодарность Богу за Его милость и истину. Вместе с более состоятельными братьями они очень хотят поддержать Его служение. Этих людей нельзя отталкивать. Пусть они положат свои лепты в небесные сокровищницы. Если эта малость принесена от сердца, переполненного любовью к Богу, она превращается в священное, бесценное пожертвование, которое радует Бога, и Он благословляет таких людей.

Пример на все времена

Когда Иисус сказал, что вдова «положила больше всех», Он имел в виду не только её побуждения, но и плоды, которые принесёт её дар. Эти две лепты, составляющие кодрант, обогатили сокровищницу Бога больше, нежели положенное состоятельными иудеями.

Влияние этого ничтожного дара было подобно ручью, почти незаметному вначале, но расширяющемуся и углубляющемуся по мере того, как он тёк через многие века. Тысячи раз эти две лепты поддерживали бедных и содействовали распространению Евангелия. Пример самопожертвования оказывал влияние на тысячи сердец во всех странах и во все времена. Этот пример послужил призывом для богатых и для бедных, и благодаря их пожертвованиям ценность дара вдовы всё увеличивалась. Её лепта, благословлённая Богом, стала источником великих дел. Так бывает с каждым даром, с каждым делом, которые совершены с искренним желанием прославить Бога. Эти дары и дела являются частью плана Всемогущего. Их доброе влияние неизмеримо.

Дар от скудости

Бог приглашает к щедрости не только богатых. Пословица «С миру по нитке — голому рубаха» действует и в наши дни. Великие дела совершаются благодаря доброте сердец бедных. Только чуткими надо быть. И не стесняться своих 50 рублей. Что такое 50 рублей? Это несколько газет «Сокрытое Сокровище», которые могут попасть туда, где отчаянно нуждаются в доброй вести. Что такое 50 рублей? Это ручеёк, который, сливаясь с другими такими же ручейками, образует мощную реку добра. Только бы не равнодушие! Только бы не это: «Да какой из меня помощник? Пусть олигархи помогают».

Когда мы попали в аварию и у нас жёстко помялась машина, многие повздыхали, пособолезновали, а скромная многодетная семья прислала нам значительную сумму (почти месячная зарплата их мамы). У них в семейном бюджете, оказывается, есть отдельная статья на помощь людям. Я была тронута до слёз. С ремонтом мы разобрались, деньги той семье вернули, но это был хороший урок для меня. Когда вскоре у другого человека сломалась машина, уже наша семья пришла на помощь.

Добрый пример — великое дело. Недаром Иисус не смолчал о даре бедной вдовы. Он знал, кого поставить в пример, чтобы не было оправдания скупости. Да, в кошельке может быть скудно, но если сердце богато, Бог с радостью принимает даже самый скромный дар и может посредством него сотворить чудеса. Кроме того, в Библии сказано, что Бог «силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 послание коринфянам 9:8). А начинается иногда с лепты.

Подготовила Александра Третьякова

по книге Эллен Уайт «Желание веков»

«Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила всё пропитание своё, какое имела» (Евангелие от Луки 21:1–4).

Две лепты бедной вдовы

При храме — двор. Туда входила

Всего Иерусалима знать,

Дары с собою приносила,

Чтоб их священству передать.

Богатые помногу клали,

Своею щедростью гордясь;

С апломбом, напоказ давали,

Друг друга превзойти стремясь.

Иисус смотрел на них с печалью.

И вдруг вдовица подошла —

Две лепты, скрыв под тонкой шалью,

В сокровищницу вмиг внесла.

Лицо Иисуса просияло:

«Хочу, друзья, Я вам сказать,

Та женщина, имея мало,

Сумела больше всех здесь дать!

Своё дневное пропитанье

Она пожертвовала в храм.

Такое дав пожертвованье,

Которого не сделать вам.

Богатые, тьмой сумм владея,

Теряют что-то? Ничего.

Вдова же, хлеба не имея,

Лишилась, жертвуя, всего.

При этом мысль в душе хранила:

«Господь — мой Муж и Крепкий Щит!

В Нём — радость, мир, любовь и сила!

Он нас сполна благословит!»»

Игорь Плохатнюк

