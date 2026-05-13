Иди и строй мосты

Основано на реальных событиях. Как быть, когда тебя заставляют поступать вопреки убеждениям и велениям совести?

Скромная гостиная в немецком городе Ульме, в земле Баден-Вюртемберг. На мягком диване с высокой спинкой расположились фрау Вайс и две её двенадцатилетние внучки — Герда и Анхель.

Девочки после гимназии пришли навестить бабушку и помочь ей по хозяйству. Престарелая фрау Вайс жила одна и часто недомогала. Но в этот день она чувствовала себя хорошо. Она была нарядно одета — в чёрную старинную юбку и жёлтую кофту с округлым воротничком. Седые волосы были аккуратно прибраны. Сквозь очки в тонкой оправе глядели её мудрые глаза.

Управившись с делами, Герда и Анхель — в гимназической форме — уселись на диван по обе стороны от бабушки и принялись разглядывать альбом с фотографиями, раскрытый на коленях фрау Вайс. Бабушка решила показать внучкам старые семейные фотографии, ведь девочкам пора уже знать историю семьи.

— Это моя мама, — указала она на одну из пожелтевших фотографий, — а с ней её сестра и два брата.

— Один в солдатской форме, — заметила Герда, — он был на войне?

— Был, — кивнула бабушка, — ещё на Первой мировой. Это мой дядя Людвиг. Но здесь он в военной форме времён Второй мировой войны. Во время этой войны он едва не погиб, но не от вражеской, а от своей, немецкой, пули.

— Как это? — удивлённо воскликнули девочки.

— Эту историю я обязательно должна вам рассказать! — оживилась фрау Вайс. — Посмотрите внимательно на фотографию. Не заметили ничего необычного в форме дяди Людвига?

Девочки пожали плечами.

— На ней нет нацистской свастики, — пояснила бабушка. — Ни на рубахе, ни на пилотке, ни на ремне.

— Почему? — спросила Анхель.

— Дядя Людвиг, инженер по профессии, был верующим человеком, как и вся наша семья. Но его вера оказалась самой крепкой. Особенно она проявилась, когда к власти в Германии пришёл Адольф Гитлер. Дядя увидел в этом человеке проявление сатанинской силы, когда по его приказу начали преследовать евреев. Дядя стал прятать евреев у себя в доме. На это отваживались единицы, даже из тех, кто не был согласен с фашистской идеологией. Он обеспечивал их деньгами и всем необходимым, чтобы те смогли бежать из страны.

— Но ведь уже шла война? — уточнила Герда.

— Да. Но она шла пока ещё здесь, в Европе. А когда Гитлер начал войну с Советским Союзом, потребовалось кратно увеличить армию. И тогда стали призывать и отправлять на фронт почти всех мужчин, даже пожилых. Нашего сорокалетнего дядю тоже призвали. Он вынужден был надеть военную форму, но сразу сорвал с неё все нашивки со свастикой.

— Почему? — спросила Анхель.

— Дядя Людвиг усмотрел в нацистской свастике знак сатаны и отказался его носить. Его отказ командование расценило как государственную измену, и он оказался в тюрьме для военных. Его приговорили к расстрелу. Моему отцу разрешили посетить его в тюрьме, и там он узнал, что казнь назначена на одиннадцать часов утра следующего дня. В ту ночь мы не спали: вся семья молилась. А на следующий день дядя Людвиг появился у нас — живой и невредимый.

— Он согласился носить свастику? — предположила Анхель.

— Вовсе нет. Бог по нашим молитвам сохранил Людвигу жизнь, — с улыбкой сказала фрау Вайс и погладила внучек по голове. — Накануне казни комендант тюрьмы был откомандирован в другой город. Утром Людвига вывели из камеры — он был убеждён, что на расстрел, но его привели к новому коменданту. Тот спросил, в каких войсках Людвиг служил во время Первой мировой войны. «В инженерных», — ответил дядя. Комендант подумал и сказал: «Военные инженеры возводят мосты. Отправляйтесь домой и стройте мосты. Я отпускаю вас».

— Как удивительно! — воскликнула Герда. — Неужели новый комендант тоже оказался верующим человеком?

— Неизвестно, но как минимум ясно, что в тот момент им руководил Бог, — сказала бабушка. — И это был ответ на наши ночные молитвы.

По книге Игоря Чеснокова «Шаг шагнуть»

«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деяния Апостолов 10:34, 35).

