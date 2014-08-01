[…] Церковь, которую Бог называет блудницей […]

Древнегреческий историк Геродот описывает храмовую проституцию в древнем Вавилоне. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна была садиться в храме Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу. Ни одна особа женского пола не могла возвратиться домой, пока кто-нибудь из чужестранцев не бросал ей в подол деньги и не овладевал ею. Казалось бы, это не имеет отношение к Библии. Однако пророки древности часто сравнивали идолопоклонство и отступление Божьего народа от Бога с подобной священной проституцией. В Новом Завете мы непосредственно встречаемся с образом вавилонской блудницы. Кто эта женщина в царской одежде? Что символизирует её блудодеяние? И какое отношение всё это имеет к современному миру и к христианству?

Женщина-блудница символизирует ложную церковь

Отношения между Богом и верующими людьми (Его народом) не случайно сравниваются в Священном Писании с супружескими отношениями: «Ибо твой Творец есть супруг твой» (Исаии 54:5). Господь любит Свой народ и хочет, чтобы, подобно Израилю в прошлом, христианская Церковь принадлежала только Ему. Не может Он согласиться с тем, чтобы поклоняющиеся Ему с тем же рвением поклонялись иным богам.

В нашем союзе с Иисусом Христом мы должны оставаться верными Ему и Его Слову. В последней книге Библии изображена «жена, облечённая в солнце» (Откровение 12:1).

Эта целомудренная женщина символизирует Божью Церковь, которая верна своему возлюбленному Иисусу Христу. В этой же книге мы видим также образ женщины-блудницы, которая пытается соблазнить тех, кто хранит чистоту и веру. Имя ей — Вавилон: «И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе её написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откровение 17:3-5).

Вавилон — там, где истина смешана с ложью

Слово Вавилон означает «смешение». Своё название Вавилон берёт от Вавилонской башни, воздвигнутой после потопа дерзкими идолопоклонниками, которые надеялись построить башню настолько высокой, чтобы её не могли покрыть никакие вода потопа, но Господь смешал их языки, и они были вынуждены прекратить строительство.

Позже, в ветхозаветное время, возникло всемирное языческое царство под названием Вавилон, оно стало воплощением мятежа, непослушания, гордости и идолопоклонства. В 14 главе Книги пророка Исаии Бог использует образ Вавилона как символ сатаны, поскольку Вавилон совершал враждебные действия по отношению к Божьему народу. В новозаветной книге Откровение термин Вавилон используется для обозначения религиозно-политической системы, которая, формально не отрекаясь от Иисуса Христа, смешала в себе многочисленные верования и явила собой симбиоз христианства и откровенного язычества.

В Священном Писании женщина по имени Вавилон сидит верхом на звере — это означает, что религиозная система не только соединилась с государственной властью, но и подчинила её себе. О ней сказано: «…цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её» (Откровение 18:1-24). Символически это означает что, ложная церковь изменяет Богу с земными правителями, т.е. ради политических и материальных интересов отступает от Божьих принципов.

Лжеучения, укоренившиеся в христианском мире

Какие лжеучения содержатся в вавилонском вине, которые сделали людей духовно пьяными, ввели их в заблуждение? Удивительно, но некоторые из известных доктрин в современном христианском мире не имеют библейского основания, они были привнесены из язычества. Вот лишь некоторые из этих заблуждений:

• Закон Божий был изменён. Люди говорят сегодня, что Десять Заповедей устарели и необязательны для исполнения, но Иисус Христос же говорит: «Не думайте что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Матфея 5:17). И ещё более убедительное: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или одна черта не прейдёт из закона…» (Матфея 5:18).

• Душа бессмертна. Библия в оригинале употребляет слово душа 865 раз. Ни в одном из этих случаев не встречается словосочетание «вечная душа» или «бессмертная душа». Люди являются смертными существами, и никто не получит бессмертия до Второго пришествия Христа.

• Грешники будут вечно гореть в аду. Библия учит, что грешники будут полностью истреблены, прекратят своё существование, как душа, так и тело. В ней не говорится о горящем аде как о вечном месте мучения.

• Крещение путём полного погружения в воду не обязательно. Многие христианские церкви заменили погружение в воду кроплением или обливанием. Но крещение путём полного погружения — единственное, признаваемое Священным Писанием.

• Воскресенье — святой Божий день. Библия, вне всякого сомнения, учит, что Божьим святым днём является суббота.

Будучи однажды принятыми на веру, эти учения приводят к смешению лжи и истины и означают Вавилон.

В каких ещё грехах Бог обвиняет Вавилон? «Пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу… И волшебством твоим введены в заблуждение все народы» (Откровение 18:2, 23). Падший — означает отвернувшийся от Библейской истины и не поклоняющийся истинному Богу. Бог обвиняет Вавилон за общение с демонами путём приглашения злых духов в Его среду посредством спиритизма.

Как не стать жертвой обмана?

Хотя сатана ненавидит Бога и Его Сына, он редко признаёт это открыто. В действительности он и его демоны будут выдавать себя за святых ангелов или посвящённых христианских служителей. То, что он представит в виде доказательств, будет казаться таким праведным, духовным и христоподобным, что почти все люди на земле будут обольщены и последуют за ним.

Какова же Божья противодействующая стратегия? «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия 8:20). Любое учение церкви, называющей себя христианской, нужно проверять Библией и только Библией.

Божий призыв последнего времени представлен могущественным Ангелом, чья сила так велика, что весь мир освящается Божьей истиной и славой. Эта данная Богом весть достигнет жителей всего мира.

С каким последним призывом обратится Иисус Христос к людям, находящимся в Вавилоне (ложной церкви)? «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (Откровение 18:4, 5). Обратите внимание, что Иисус Христос, обращаясь к находящимся в Вавилоне, говорит — «народ Мой». Он не отворачивается от них, Он не видит их отверженными и недостойными. Они тоже Его дети. В Вавилоне есть миллионы искренних христиан, которые не слышали ещё славной истины, но эти люди любят Господа.

«Они услышат голос Мой, и будет одно стадо… Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанна 10:16, 27). Иисус Христос обещает вывести своё стадо из Вавилона прежде, чем он будет уничтожен по решению Божьего суда. Его народ, всё ещё находящийся в Вавилоне, услышит и узнает Его голос, и выйдет в безопасное место.

Апостол Иоанн предсказал суд, свершаемый Богом над «любодеицей», неверной Богу женщиной. После чего, картина резко изменяется криком радости и торжества: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя… Блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Откровение 19:7, 9).

Итак, вы приглашены, не задерживайтесь!

Леонид Волощук

Статья подготовлена по программе

«Удивительные факты» телеканала «Надiя».

Программу вы можете посмотреть на сайте www.hope.ua

Газета «Сокрытое Сокровище» № 8 (208) август 2014 г.