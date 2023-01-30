Как я говорила о Боге в советской школе

Педсовет проходил бурно: все обсуждали молодую учительницу, посмевшую рассказывать о Боге в советской школе…

Бог побудил меня рассказывать о Христе в советской школе. Мне тогда было 33 года. Любовь к Господу переполняла моё сердце. Дети в моём классе и их родители приняли Благую весть. Но директор и учителя настороженно наблюдали за происходящим. Они не могли понять, что случилось с подростками, почему они стали хорошо учиться, почему их поведение резко изменилось в лучшую сторону.

Меня попросили на педсовете поделиться секретом таких чудесных перемен. Я хорошо помню этот опыт веры. Стоять перед полным залом учителей-коммунистов, атеистов, когда ты совсем ещё молодая и неопытная… Я вышла вперёд и сказала, что никакого секрета здесь нет. Детям просто нужен хороший пример для подражания. И я считаю, что самым лучшим примером может быть только Иисус Христос. Он любил людей, Он их исцелял, кормил, Он уважал и своих родителей… Мне не дали закончить. Как вы понимаете, весь зал взорвался. Кричали все сразу! Думаю, что если бы им дали волю, они бы меня просто уничтожили. Одна пожилая учительница кричала: «Религию?! В нашей школе?! Да ты сумасшедшая! Ишь до чего додумалась!» Другие выкрикивали, что мне не место в советской школе…

Было ли мне страшно? Я помню, что лицо у меня покраснело и мне стало жарко. Но страха не было, это точно.

Один учитель физкультуры заступился за меня. Это был высокий мужчина, чемпион республики по тяжёлой атлетике. Когда он встал, все умолкли.

— А что это вы тут так раскудахтались? — строго сказал он. — Вы что, уже позабыли, как ученики 7«В» вам уроки срывали? А вам, Мария Ивановна, они дома все окна разбили за двойки. А другие проделки этих безобразников вы уже забыли?! И вот пришла молодая учительница и нашла к ним подход, и дети стали хорошо учиться, и поведение у них теперь ангельское, так вы ей спасибо скажите. А вы готовы её разорвать. Где логика?

Зал опять загудел, а я вышла на улицу и спокойно пошла домой. Господь меня не оставил без поддержки. У Него уже был готов чудесный план, о котором я пока ничего не знала. Господь вступился за меня.

Итак, я шла домой. Это был чудесный тёплый вечер. И вдруг меня догоняет женщина, которая присутствовала на педсовете как представитель РОНО. Она хорошо знала меня, я с ней работала в отделе народного образования до того, как решила вернуться в школу, чтобы говорить детям о Христе. Она обняла меня и сказала:

— Галочка, я хочу дать тебе совет. Я по возрасту тебе, как мать. Послушай меня, не говори ты в школе о Боге. Тебя ведь могут уволить. А если до министерства дойдёт, то вообще отстранят от преподавания. Понимаешь?

— Да, я понимаю, Евгения Николаевна. И спасибо вам большое, что напомнили мне про Министерство образования. Именно туда я завтра поеду!

На следующий день я с молитвой отправилась на электричке в столицу с твёрдым намерением говорить с министром о Христе. Но перед этим я молилась и просила Господа пойти впереди меня. Министром образования в нашей республике тогда был мусульманин. Да и республика наша мусульманская была, хотя и советская. Вот такие дела. Молодая девушка должна говорить о Христе высокопоставленному человеку, скорее всего, атеисту, но с мусульманской культурой.

И вот, я стою в приёмной перед секретарём министра. Она спросила, к кому я желаю попасть на приём и по какому вопросу. Оказалось, что у министра шло важное совещание.

— А вы можете пройти к замминистра, — предложила секретарь. — Вот, пожалуйста, дверь напротив.

Я подошла к огромной кожаной двери, на которой была золотая табличка с именем и фамилией. Я улыбнулась и мысленно поблагодарила Бога: женщина, чьё имя было указано на двери, раньше была методистом и курировала меня, когда я работала в РОНО. Я постучала, и мне навстречу выбежала моя наставница! Вот так чудеса… Она внимательно выслушала меня и сказала: «Какая ты умница, Галочка! Не побоялась их, коммунистов? Ну, ты молодец! Правильно всё сделала! И знаешь, что я тебе скажу? Очень сильно тебя любит Бог!»

Я просто обомлела от удивления: «А вы тоже верующая, Валентина Ивановна?» Она отвечает мне: «Нет, Галочка, я не верующая, но даже я вижу, как Бог тебя ведёт». Затем Валентина Ивановна подошла к книжному шкафу и достала оттуда 20 учебников и книгу для учителя.

— Галочка, ты будешь впервые в нашей республике преподавать этот предмет с завтрашнего дня. Читай название.

— «Преподавание истории мировых религий в школе», — у меня по телу прошла волна тепла, я почувствовала, что Господь здесь!

— Итак, Галочка, теперь твой класс экспериментальный! Мы недавно получили эти учебники и не знали, кому можно доверить такой непростой предмет. Теперь я вижу, что Сам Бог тебя прислал! И скажи директору вашей школы, пусть внесёт этот предмет в расписание. И ещё, Галочка. Вот моя визитная карточка, и если кто-то ещё раз посмеет тебя обидеть или унизить, то будут иметь дело с замминистра. Посмотрим тогда, кому не место в школе! А ты послушай мой совет, как преподавать этот предмет: открыли страницу о любой религии, прочитали. А теперь, дети, открыли Библию и читаем о Христе!

Вот такое чудо сотворил Господь в моей жизни, и потом ещё очень много чудес сотворил. Как вы думаете, страшно ли мне было идти в Министерство образования? С Господом нигде не страшно. Без Него страшно. Страшно смотреть, как люди бесцельно мечутся в этой грешной жизни, как дети в школе курят и употребляют наркотики, пьют алкоголь. Я видела, как учителя курили на переменах, закрыв класс на замок, — вот это страшно! А нести весть о спасении не страшно, это очень приятно.

Кстати, те учителя, которые тогда унижали и злословили меня, потом по одному приходили ко мне, извинялись и просили, чтобы я их детям тоже вела этот чудесный предмет. Его назвали «Уроки нравственности и доброты».

Галина Степанова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.