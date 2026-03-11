Роль протестантов в истории России

Кто такие протестанты, против чего они протестуют, и есть ли от них польза?

В нашей стране христианство традиционно представлено тремя направлениями: православие, католичество и протестантизм. Некоторые люди до сих пор не могут понять, кто же такие протестанты, и по религиозной безграмотности, в силу незнания истории страны, склонны считать их сектами.

Представленная статья — познавательный экскурс в историю, связанный с деятельностью на благо России протестантов-выходцев из европейских государств. Достижения многих из них на российской земле позволили позиционировать нашу страну как лидера и навечно закрепить российские приоритеты в точных и естественных науках, географических открытиях, промышленных технологиях. Некоторые из этих имён навсегда вошли в историю Российской Академии наук.

500 лет со дня реформации

31 октября 2017 года Президент РФ Владимир Путин опубликовал обращение:

«Поздравляю всех протестантов России с 500-летием Реформации!

Начавшись 31 октября 1517 года с выступления христианского богослова Мартина Лютера с его знаменитыми 95-ю тезисами, Реформация оказала огромное влияние на развитие мировой цивилизации, науки, искусства, просвещения, коренным образом изменила экономическое и правовое устройство государств и обществ. И, конечно, одним из её этапов явилось основание целого ряда протестантских церквей, получивших широкое распространение во всём мире.

Подчеркну, что за прошедшие столетия представители протестантизма внесли значимый, многогранный вклад в развитие России.

Яркие достижения в самых разных сферах деятельности — важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, культурного и духовного наследия. И сегодня реальными делами, активно участвуя в жизни страны, российские протестанты содействуют укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия общества, сохранению продвижения традиционных христианских ценностей».

Протестантизм — наследие реформации

Реформация в Европе привела к появлению нового направления в христианстве (наряду с православием и католичеством) — протестантизма, получившего такое название от протеста против злоупотреблений церкви, против проникших в неё языческих учений.

Знаменитые постулаты протестантов — только вера, только Христос, только Писание. Никакие индульгенции, пожертвования, самоистязания, паломничества, мощи и так далее не спасают от греха. Единственный Спаситель — это Иисус Христос, а не святые, не иконы, не Мария. Единственный авторитетный источник истины — Священное Писание (Библия). Также протестанты выступали против слияния церкви с государством.

Значительная часть интеллектуальной элиты европейских стран поддержала распространение идей протестантизма, возникших на волне отрицания моральной деградации власти и монетизации веры в верхах католического духовенства. В условиях идеологического противостояния власти появилось значительное число высокообразованных людей, ставших персонами нон грата или ощутивших значительные ограничения в своей профессиональной деятельности. И российские монархи со второй половины XVI века активно использовали это обстоятельство на благо своей державы.

Протестанты в Российской академии наук

Здание Президиума Российской академии наук для пришедших в него впервые напоминает художественную галерею. Подписание соглашений и визиты важных гостей традиционно сопровождаются фотографией на фоне стены с двумя рядами портретов.

Перечисление имён первого ряда напоминает о том, что Академия наук, образованная указом Петра I в 1724 году, сначала создавалась трудами европейских учёных-протестантов, приглашённых в Россию из разных стран и нашедших здесь вторую Родину.

Царь Пётр I понимал, что без большого количества образованных людей, которых невозможно было найти внутри Московии, страну не удастся модернизировать. И в 1719 году он собственноручно пишет закон, под названием: «О вербовании эмигрантов-реформаторов из Германии для русской службы».

Достижения протестантов для Российской Империи

Выходцы из протестантского мира (главным образом немцы, голландцы, швейцарцы, англичане, шотландцы и скандинавы) сыграли значительную роль в развитии Российской империи, особенно в сферах науки, промышленности, военного дела и культуры.

Немецкие офицеры и инженеры (Бурхард Миних, Барклай-де-Толли) реформировали русскую армию по европейскому образцу.

Академия наук в XVIII веке создавалась при участии немецких учёных (Леонард Эйлер, Даниил Бернулли, Георг Вильгельм Рихман, Иоганн Георг Гмелин, Герард Фридрих Миллер, Христиан Гольдбах).

Протестантские университеты (Дерптский/Тартуский, Гельсингфорсский) стали центрами западного просвещения.

Врачи и инженеры (например, шотландец Джеймс Уатт в горном деле) внедряли передовые технологии.

Владимир Иванович Даль (1801–1872) внёс значительный вклад в развитие отечественной филологии и этнографии. Наиболее известный вклад Даля — «Толковый словарь живого великорусского языка».

Голландские и английские купцы развивали торговлю через Архангельск и Петербург.

Немецкие колонисты (Поволжье, Новороссия) подняли сельское хозяйство и ремёсла.

Архитекторы (Растрелли, Тон, Росси) строили дворцы и соборы в стиле барокко и классицизма.

Музыканты и художники (Фёдор Бруни, Карл Брюллов) обогатили русскую культуру.

Книгопечатание (первая типография в Москве — Иван Фёдоров, выходец из протестантской среды Речи Посполитой).

Протестантские общины (лютеранские, реформатские) способствовали веротерпимости в империи.

Библейские переводы (Немецкая слобода в Москве) повлияли на русскую духовную мысль.

Российская империя стала крупнейшей военно-морской державой во многом благодаря протестантам.

Франц Лефорт (1656 – 1699) — швейцарский кальвинист, ближайший советник Петра I. Фактически создал первый регулярный флот России. Командовал Азовскими походами (1695 – 1696), что привело к выходу России к Чёрному морю.

Корнелиус Крюйс (1657 – 1727) — норвежец-лютеранин, первый командующий Балтийским флотом. Организовал строительство верфей в Архангельске и Санкт-Петербурге. Составил первые морские уставы России.

Пётр Сиверс (1674 – 1740) — балтийский немец, адмирал при Анне Иоанновне. Модернизировал корабельную артиллерию, руководил обороной Кронштадта во время войн со Швецией.

Самуил Грейг (1735 – 1788) — шотландец-пресвитерианин, герой Чесменского сражения (1770). Разгромил турецкий флот, сделав Россию доминирующей силой в Чёрном море. Реформировал систему подготовки морских офицеров.

Благодаря этим людям к концу XVIII века Россия стала третьей морской державой мира после Англии и Франции.

Почему именно протестанты?

Протестантская этика (трудолюбие, дисциплина, образование) совпадала с имперскими задачами модернизации.

(трудолюбие, дисциплина, образование) совпадала с имперскими задачами модернизации. Технологическое лидерство протестантских стран. Голландия (кораблестроение), Швеция (металлургия) и Англия (механика) были на передовой прогресса, их специалисты приносили знания в Россию.

Голландия (кораблестроение), Швеция (металлургия) и Англия (механика) были на передовой прогресса, их специалисты приносили знания в Россию. Лояльность власти. В отличие от католиков (связь с Римом), протестанты легче интегрировались и не вмешивались в дела РПЦ.

Итоги вклада протестантов в развитие России

Их заслуга — в передаче западных технологий, знаний и организационных моделей, что помогло России стать великой державой. Протестанты стали мостом между Европой и Россией, ускорив её модернизацию в XVIII – XIX веках. Их наследие — от математики до военного дела — остаётся частью русской истории.

Настоящее время

В настоящее время протестанты России также трудятся на благо Отечества во всех сферах жизни. Это служение отмечается на высоком государственном уровне. Так, 04.11.2025 г. Президент России Владимир Путин наградил пастора Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олега Гончарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Подготовила Елена Маскина

По материалам книги

Андрея Резниченко «Империя протестантов»

