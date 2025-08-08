А наш-то на ослике…

«Наш-то на ослике — цок да цок — навстречу смерти Своей» — это слова из потрясающей песни на стихи Тимура Кибирова. Сегодня наш рассказ о событии, которое легло в основу песни.

Пророчество о Царе на ослике

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Библия, книга пророка Захарии 9:9). Так за пятьсот лет до рождения Христа пророк Захария предсказывал пришествие Царя к Израилю. Пришло время исполниться этому пророчеству. Тот, Кто так долго отказывался от царских почестей, на этот раз вступает в Иерусалим как обещанный наследник престола Давида.

Христос с триумфом вступал в Иерусалим, куда многие в это время шли на Пасху. Казалось, вся природа ликует. Деревья, покрытые распускающимися цветами, распространяли в воздухе нежное благоухание. Предвкушение новой жизни и радости воодушевляло людей.

Верхом?

Чтобы въехать в Иерусалим верхом, Иисус послал двоих учеников привести Ему ослицу с ослёнком. Когда Спаситель родился, Его жизнь зависела от гостеприимства чужих людей. Ясли, в которые Его положили, принадлежали незнакомым пастухам. Теперь Он вновь зависел от доброты незнакомца, который одолжил бы Ему ослицу и ослёнка, чтобы Он мог въехать в Иерусалим как Царь. Однако даже в указаниях, которые Он давал Своим ученикам по этому поводу, проявлялась Его Божественность. Как Он и предсказал, в ответ на слова учеников: «Они надобны Господу», — люди с готовностью отдали ослёнка и ослицу.

Иисус избрал для Себя ослёнка, на которого никто ещё не садился. Ученики с радостью накинули покрывало на животное и усадили своего Наставника. До сих пор Иисус всегда путешествовал пешком, и ученики сначала удивились, почему Он на этот раз решил ехать верхом. Но затем в их сердцах вспыхнула надежда: они подумали, что Он скоро вступит в столицу, провозгласит Себя Царём и явит Свою царственную власть. Они рассказали и другим о своих радужных ожиданиях, и вскоре народ охватило всеобщее возбуждение. Ожидания достигли высшего накала.

Торжественный въезд в Иерусалим

Въезжая в Иерусалим, Христос следовал обычаю иудейских царей. Подобно царю Израиля, Он въехал в столицу на молодом осле. Пророки предсказывали, что Мессия именно так вступит в Своё царство. И как только Он сел на ослёнка, громкий, торжествующий крик потряс воздух. Люди приветствовали Иисуса как Мессию, как своего Царя. Теперь Иисус принимал то поклонение, которого никогда раньше не допускал. И ученики восприняли происходящее как знак того, что их надежды исполнятся, и они увидят Его на царском престоле.

Народ был убеждён, что приблизился час избавления. Иудеи представляли себе, как войска римлян будут изгнаны из Иерусалима, а Израиль снова станет независимым народом. Всеми овладело счастливое возбуждение. Воздавая почести Иисусу, люди старались превзойти друг друга. Они не имели возможности встретить Его с подобающей пышностью и великолепием, но, исполненные ликования, славили Его. Поднести Ему драгоценные дары они не могли, зато постилали свои одежды на Его пути и бросали перед Ним ветви масличных деревьев и пальм. Царских знамён для триумфальной процессии у них не было, и, срезав пальмовые ветви — символ победы, заимствованный у природы, они размахивали ими с громкими восклицаниями: «Осанна!»

«Весь мир идёт за Ним»

Эти восклицания далёким эхом откликались в окружающих холмах и долинах. Наконец к шествию присоединились встречные толпы из Иерусалима. Великое множество людей собралось на Пасху, и тысячи из них вышли приветствовать Иисуса. Они встречали Его с пением священных гимнов, размахивая пальмовыми ветвями. Священники протрубили начало вечернего служения. Но на этот сигнал откликнулись лишь немногие, и старейшины с тревогой говорили друг другу: «Весь мир идёт за Ним».

Зачем привлекать внимание?

В течение всей Своей земной жизни Иисус никогда не допускал торжеств в Свою честь. Он ясно видел, к чему это приведёт. Но теперь нужно было, чтобы взоры всего народа обратились на Агнца Божьего. События, предшествующие Его великой жертве, должны были привлечь внимание к самой Жертве. После такой манифестации, сопровождавшей Его въезд в Иерусалим, все следили за быстрым приближением развязки.

Триумфальный въезд должен был стать предметом всеобщих толков и запечатлеть Иисуса в сознании каждого. После Его распятия многие вспомнят об этом событии, обратятся к пророчеству и убедятся, что Иисус был Мессией, и во всех странах возрастёт число обращённых к вере.

Осанна!

Этот день, который казался ученикам величайшим днём в их жизни, был бы омрачён тенью печали, знай они, что картины ликования — всего лишь прелюдия к страданию и смерти их Учителя. Очень скоро многие из этой радостной толпы присоединятся к крикам: «Распни Его! Распни!» Хотя Иисус неоднократно говорил, что принесёт Себя в жертву, тем не менее, в сиюминутной радости и торжестве ученики забыли эти печальные слова и ожидали Его воцарения на престоле Давида.

К процессии всё время присоединялись новые люди, и, за редким исключением, всеми овладевало возбуждение — они славили Христа, и славословия эхом перекатывались от холма к холму и от долины к долине. Непрерывно раздавались восклицания: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Евангелие от Матфея 21:9).

Славные трофеи

Никогда ещё мир не видел такого торжественного шествия. Оно было совсем не похоже на победные процессии великих завоевателей. Не было ни печальной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи другого рода — славные трофеи Его трудов и любви к грешному человеку. За Ним следовали пленники, которых Он освободил от власти сатаны, и они славили Бога за освобождение. Слепые, которым Он вернул зрение, старались держаться впереди. Немые, которым Он восстановил дар речи, возносили осанну громче всех. Увечные, которых Он исцелил, усердствовали, ломая ветви и размахивая ими перед Спасителем. Вдовы и сироты восхваляли Иисуса за явленные Им дела милосердия. Прокажённые, которых Он очистил, расстилали свои незапятнанные одежды перед Ним и приветствовали Его как Царя славы. В толпе были и те, кого голос Иисуса пробудил от смертного сна. Лазарь, тело которого некогда уже начало разлагаться, ныне, исполненный радости, силы и мужества, вёл ослёнка, на котором ехал Спаситель.

«Запрети им!»

Многие фарисеи, наблюдая за происходящим, пылали завистью и злобой и старались изменить всеобщее настроение. Используя своё влияние, они пытались успокоить народ, но их призывы и угрозы лишь усиливали общее возбуждение. Опасаясь, что люди поставят Иисуса царём, фарисеи решились пробраться сквозь толпу к Спасителю и обратились к Нему с укоризной и угрозами: «Учитель! запрети ученикам Твоим». Они заявили, что такие шумные шествия незаконны и власти не разрешают их проводить. Но ответ Иисуса заставил их замолчать: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Евангелие от Луки 19:39, 40). Это торжество происходило по воле Самого Бога. Оно было предсказано пророком, а человек бессилен помешать исполниться тому, что определил Бог.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»