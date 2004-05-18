Библейские темы в поэзии В.С. Соловьева

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) – один из величайших христианских философов России и Европы. Он родился в семье известного историка С. М. Соловьева. Окончил Московский университет и Московскую духовную академию. Имел степень доктора философии и преподавал в Московском и Петербургском университетах.

Значение его творчества мы оценили еще не вполне. О нем написаны многие сотни книг и статей, но творчество его продолжает раскрываться перед нами все новыми и новыми гранями. Диапазон философских его исследований чрезвычайно широк. Проблемы познания Сущего, разнообразие форм человеческого творчества, бесконечная внутренняя ценность человеческой личности, смысл истории – все это центральные темы произведений Соловьева.

Особое значение для современного христианина представляют собой воззрения Соловьева на сущность и исторические судьбы Церкви. Соловьев много писал о трагизме раскола Церкви на соперничающие конфессии, о возможных путях примирения трех основных ветвей христианства – православия, католичества и протестантизма.

Владимир Соловьев известен и как самобытный поэт, много сделавший для развития поэтического языка и образного строя русской поэзии. В одной из лекций начала 20-х годов поэт Вячеслав Иванов говорил о нем так: «Владимир Соловьев с его некрепостью формы, в которой угадывается большая жертва другому делу – замечательно-благоуханный поэт с основным признаком поэзии – неисчезающим детством».

Библия, библейское вдохновение были важнейшим источником и философского, и церковно-публицистического, и поэтического творчества Соловьева. Он читал Библию в еврейском и греческом оригиналах, работал с ее переводами на латынь и на церковно-славянский, на русский и новоевропейские языки. На исходе лет он сам замышлял создать новый русский перевод Писания.

Е. Б. Рашковский

Ночь на Рождество

Пусть все поругано веками преступлений,

Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,

Но совести укор сильнее всех сомнений,

И не погаснет то, что раз в душе зажглось.

Великое не тщетно совершилось;

недаром средь людей явился Бог;

К земле недаром небо преклонилось,

И распахнулся вечности чертог.

В незримой глубине сознанья мирового

Источник истины живет, не заглушен,

И над руинами позора векового

Глагол ее звучит, как похоронный звон.

Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,

Но светит он во тьме, где грань добра и зла.

Не властью внешнею, а правдою самою

Князь века осужден и все его дела.

1894

* * *

От пламени страстей, нечистых и жестоких,

От злобных помыслов и лживой суеты

Не исцелит нас жар порывов одиноких,

Не унесет побег тоскующей мечты.

Не средь житейской мертвенной пустыни,

Не на распутье праздный дум и слов

Найти нам путь к утраченной святыне,

Напасть на след потерянных богов.

Не нужно их! В безмерной благостыне

Наш Бог земли Своей не покидал

И всем единый путь от низменной гордыни

К смиренной высоте открыл и указал.

И не колеблются Сионские твердыни,

Саронских пышных роз не меркнет красота,

И над живой водой, в таинственной долине,

Святая лилия нетленна и чиста.

1884

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2004 г.