Библия о субботе

Благословлена при творении

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (книга Бытие 2:2, 3).

День собрания верующих

«Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших» (книга Левит 23:3).

Суббота — особенный знак

«Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (книга Исход 31:13).

Время празднования субботы

«От вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (книга Левит 23:32).

Приготовление к субботе

«Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите [сегодня]» (книга Исход 16:23).

Благословение для соблюдающих субботу

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе…» (книга пророка Исаии 58:13, 14).

Иисус и суббота

«И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Евангелие от Марка 2:27, 28).

«И пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние» (Евангелие от Луки 4:31).

Апостолы и суббота

«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами» (книга Деяния Апостолов 16:13).

