Бог, исполняющий мечты

Когда-то Денис утратил веру в успех, а теперь его жизнь изменилась настолько, что он сам вдохновляет других на победы.

Я родился и вырос в маленьком городке Никольское Ленинградской области, в 20 км от Санкт-Петербурга. Когда мне было 5 лет, мама отвела меня в танцевальный кружок. К счастью, там я пробыл только полгода, а в возрасте 6 лет стал заниматься футболом. С этого момента я полюбил спорт, а к 13 годам стал одним из лучших футболистов Ленинградской области, несколько раз был призёром чемпионата Санкт-Петербурга, участвовал в международных турнирах. Играл вместе с Сергеем Петровым, который сейчас уже является легендой ФК «Краснодар». Мне тоже предрекали карьеру футболиста, но…

Я рос без отца и был под сильным влиянием своего окружения (далеко не лучшего). В 14 лет я стал всё меньше и меньше верить в себя, в свой успех в спортивной карьере и начал с «друзьями» употреблять алкоголь и лёгкий наркотик марихуану. Это обернулось 13 годами рабства греха. Наркотики, алкоголь, проблемы с законом… Когда мне было 27 лет, я понял, что ничего не достиг ни в одной сфере жизни (дружба, семья, работа, здоровье, финансы и т. д.). Мне казалось, что жизнь закончилась и будущего нет. Но у Бога был другой план, Он верил в меня!

В ноябре 2019 года я был в гостях у своего знакомого. Мы выпивали. Я слышал, что был период, когда он находился в каком-то центре, и после этого на время жизнь его наладилась. Я решил узнать об этом подробнее. Саша мне рассказал о христианском центре реабилитации, где помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мне стыдно было признаться, но я сказал ему, что устал от жизни и хочу, чтобы мне помогли. Через неделю раздумий ночью я взмолился: «Бог, если Ты есть, помоги» и принял решение собрать сумку и поехать в ребцентр, чтобы просто подумать о жизни и найти ответ, что делать дальше.

В декабре 2019 г. я приехал туда. Первую неделю пребывания в центре я продолжал хитрить и нашёл способ употреблять лёгкие наркотики. Мы курили спайс. Но через две недели моего пребывания наступил день «Х», который перевернул всю мою жизнь.

К нам в центр приехал для общения Андрей Попов, который много лет назад сам был на реабилитации, познакомился с Господом, а теперь проповедовал Евангелие в Санкт-Петербурге. После его проповеди у меня возникло сильное побуждение пообщаться с ним, но я не знал, о чём. После борьбы с сомнениями я всё-таки решил подойти к нему и поговорить. Он спросил, какая у меня проблема, откуда я. Толком ничего объяснить я не мог, но сказал, что живу так, как не хочу жить, и ничего с этим не могу поделать. Андрей ответил мне, что и он ничем не может мне помочь, но есть Тот, Кто может и хочет, Его зовут Иисус!

Андрей предложил мне помолиться, покаяться и пригласить в свою жизнь Бога, но только если я этого хочу. Если честно, я не был полностью уверен, хочу ли я этого, но решил попробовать. Андрей положил свою руку мне на сердце, и мы помолились. Во время той молитвы я пережил сверхъестественную встречу с Богом. С моих плеч как будто упал здоровенный рюкзак греха, я почувствовал свободу, мир, лёгкость, радость…

Ночью я плохо спал, плакал, у меня открылись глаза на мою жизнь… Наутро я проснулся новым творением! Я родился свыше, был радостнее всех. Господь освободил меня от всех зависимостей. Я вдруг осознал, что Бог любит меня. Это был лучший день! Я тогда чётко понял, что остаток жизни посвящу служению Богу. Я не знал, где и как, но знал, что так оно и будет.

18 января 2020 года я принял водное крещение. Осенью этого же года отучился в библейской школе и был отправлен на социальное служение в Карелию, а полгода спустя вернулся помогать в тот самый центр реабилитации, где встретился с Богом.

Но я всегда любил спорт и молился, чтобы Господь соединил в моей жизни спорт и веру. В 2021 году я попал на тренерский выезд спортсменов-христиан и погрузился в атмосферу, в которой мечтал быть. Я находился среди верующих людей, любящих спорт и занимающихся служением тренерам и спортсменам. Я познакомился с организаторами мероприятия, мы подружились и начали общаться. Ещё год я служил в социальном центре реабилитации и уже тогда создал небольшую футбольную команду, чтобы оказывать доброе влияние на подрастающее поколение.

Позднее я стал заниматься социальной адаптацией сирот, одним из направлений которой был спорт, а некоторое время спустя полностью посвятил себя служению в ассоциации спортсменов-христиан (FCA), миссия которой направлять каждого тренера и спортсмена к Богу. Сейчас я полностью погружён в это дело и могу с уверенностью сказать, что каждый день моей жизни — это подарок от Господа! Слава Ему!

Денис Михеев

