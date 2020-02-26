Борис Пастернак: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти»

10 февраля — 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890 – 1960), русского писателя, поэта, обладателя Нобелевской премии.

23 октября 1958 года Борис Пастернак стал вторым писателем из России (после Ивана Бунина), удостоенным Нобелевской премии «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Но под давлением Пастернак был вынужден отказаться от премии. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, Борис Леонидович писал: «В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».

«Не читал, но осуждаю» — такое название получила в народных воспоминаниях травля поэта в том злополучном 1958 г. Нападкам, прежде всего, подвергся роман «Доктор Живаго».

Особенно примечательно, что именно через цикл «Стихотворения Юрия Живаго», являющийся приложением к роману Пастернака «Доктор Живаго», красной нитью проходит христианская тема. Как известно, роман посвящался жестокому веку гражданской войны, и евангельские мотивы должны были призвать людей к миру, сделать человека вновь человеком.

Неоднократно высказывавшееся противниками Пастернака предположение о том, что поэт, вероятно, захочет покинуть СССР, было им отвергнуто — Пастернак в письме на имя Хрущёва написал: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой».

Чтобы судить о творчестве поэта не по чужим словам, давайте обратимся непосредственно к трудам Бориса Пастернака. Пусть его стихотворения говорят сами за себя.

Дурные дни

Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,

Бежали с ветвями за ним.

А дни всё грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец,

Презрительно сдвинуты брови,

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И тёмными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки

И тыкались взад и вперёд.

И полз шепоток по соседству,

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,

И чуду дивящийся стол,

И море, которым в тумане

Он к лодке, как посуху, шёл.

И сборище бедных в лачуге,

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешённый вставал…

Гефсиманский сад

Мерцаньем звёзд далёких безразлично

Был поворот дороги озарён.

Дорога шла вокруг горы Масличной,

Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.

За нею начинался Млечный путь.

Седые серебристые маслины

Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.

Учеников оставив за стеной,

Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,

Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем

Уничтоженья и небытия.

Простор вселенной был необитаем,

И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти чёрные провалы,

Пустые, без начала и конца,

Чтоб эта чаша смерти миновала,

В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,

Он вышел за ограду. На земле

Ученики, осиленные дрёмой,

Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил

Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.

Час Сына Человеческого пробил.

Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда

Толпа рабов и скопище бродяг,

Огни, мечи и впереди — Иуда

С предательским лобзаньем на устах.

Пётр дал мечом отпор головорезам

И ухо одному из них отсек.

Но слышит: «Спор нельзя решать железом,

Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов

Отец не снарядил бы мне сюда?

И, волоска тогда на мне не тронув,

Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного её величья

Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты».

Учись прощать

Учись прощать… Молись за обижающих,

Зло побеждай лучом добра.

Иди без колебаний в стан прощающих,

Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,

И сердце, словно чаша горьких слёз,

И кажется, что доброта вся выжжена,

Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,

Но всей душой, всей сущностью своей.

Прощение рождается любовью

В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.

Великодушье лечит, как бальзам.

Кровь на Кресте за всех пролита.

Учись прощать, чтоб ты был прощён сам.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.