Бывшие обезьяны или высокоразвитые цивилизации?

Мы сегодня многого достигли. То ли дело древние пещерные люди, ещё недавно бывшие обезьянами! Так нас учат сегодня, но не стоит торопиться верить эволюционной пропаганде…

ОПЕРЕДИВШИЕ ВРЕМЯ

Древний Египет предположительно был одной из первых цивилизаций, но искушённость достижений Египта уже давно озадачивает учёных. Причём математическая точность, с которой были построены пирамиды, является всего лишь одним из примеров подобных достижений. Долго считалось, что человек не мог обладать знаниями математики настолько хорошо, чтобы построить такие сооружения, какие были возведены в древнем Египте. Но тайна пирамид просто меркнет по сравнению с другими археологическими находками.

По словам доктора Колина Финка с кафедры электрохимии Колумбийского университета, древние египтяне наносили медь на многие предметы своего быта с помощью электрохимического обмена. Для этого использовалась смесь химических элементов, которая, при погружении в неё предмета, вызывала электрохимический заряд. Благодаря этому предмет покрывался медью.

В одном из научных журналов об этой технологии говорится как о «секрете, который позднее был утрачен и не был найден до прошлого столетия, пока его не открыл Фарадей». Ко времени царствования Клеопатры парфяне изобрели даже примитивную электрическую батарейку. В этой батарейке использовался тонкий медный диск, размещавшийся в основании маленького десятисантиметрового цилиндра. Устройство применялось в технологии нанесения позолоты на украшения. Журнал Science Digest назвал это изделие примером «первого промышленного использования электричества человеком».

Относительно недавно был найден предмет, который, по мнению некоторых учёных, являлся у древних египтян моделью планера. Его обнаружили в могиле, возраст которой составляет 2000 лет. Вильям Корлисс, бывший работник NASA, называет эту масштабную модель «очень развитой формой того, что мы называем планером с толкающим винтом». Корлисс утверждает, что этот «самолёт» мог парить в воздухе так же, как и современные планеры, а для создания подобного аппарата необходимы обширные знания в области авиации и математики. Учёные, которые занимались исследованием модели этого планера, считают, что его конструкция и пропорции в самом деле позволяли ему летать.

Соседствующая с египтянами цивилизация древних греков создала чрезвычайно сложный аппарат, который мог вычислять движение планет. Некоторые учёные называют его первым «компьютером», тогда как другие полагают, что это был своеобразный часовой механизм. Но все они единогласно сходятся в одном: механическое устройство этого предмета значительно опередило своё время.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О РАЗВИТЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ

Многочисленные скептики и неверующие учёные на протяжении долгого времени стремились опровергнуть историчность Библии, а потому многие до сих пор полагают, что Вавилон является началом цивилизации, а Ной со своей семьёй до Потопа жил на территории, населённой примитивными племенными сообществами.

Эта точка зрения не согласуется с Библией. Технологическая сложность строительства ковчега может казаться проблемой, но большей проблемой является то, как Ной смог построить такое сооружение (с площадью палубы размером в 36 теннисных площадок), используя лишь ограниченные средства и возможности, которыми обычно оперируют примитивные сообщества. Бесспорно, в то время должна была существовать более крупная и развитая цивилизация.

МНОЖЕСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

Апостол Пётр верил в то, что воды потопа покрыли весь мир (2 послание Петра 3:5–7). А демографические исследования показали, что Земля могла быть легко заселена, по меньшей мере, одним миллиардом человек в течение приблизительно 1700 лет от Адама до Ноя. Следовательно, развитые цивилизации могли существовать везде.

Нет ничего удивительного в том, что наука не может обнаружить прямые доказательства существования цивилизаций до Великого Потопа, так как Библия ясно говорит нам, что весь древний мир был уничтожен этой глобальной катастрофой. Пётр даже сравнивает его с будущим разрушением Земли огнём. Потоп уничтожил практически все следы жизни человека. Поэтому в наше время могут быть обнаружены лишь слабые малоприметные отблески существования таких цивилизаций, да и то, если их не скрывают от нас под видом незначительных аномалий.

Однако подобные аномалии указывают на то, что древние цивилизации могли быть даже более развитыми, чем некоторые более поздние.

В штате Флорида рабочие обнаружили остатки древнего города, когда рыли канал между озером Дора и озером Юстис. Этот город расположен намного ниже уровня моря, о чём сообщалось в журнале Scientific American. Другой пример — руины огромного города, захороненного на Арктическом побережье. Из-за суровых климатических условий сегодня эта область является малозаселённым районом, исключение составляют эскимосы. И, тем не менее, археологи считают, что в этом городе жили минимум 4000 человек. Его размеры удивляют современных исследователей.

НАХОДКИ, КОТОРЫЕ ЭВОЛЮЦИОНИСТЫ НЕ АФИШИРУЮТ

Но существует и множество других примеров. О подобных «аномалиях» были написаны целые тома. Большинство эволюционистов стараются не придавать особого значения тем находкам, которые угрожают их эволюционной временной шкале, но игнорирование свидетельств — это, по сути, игнорирование истины.

Древние цивилизации и в самом деле существовали. И археологи обнаружили множество любопытных предметов, доказывающих высокую степень научного развития этих цивилизаций. Наверное, самый необычный из всех найденных предметов — это странный цилиндр, который был замурован в твёрдую породу много веков назад. В ходе проведённых исследований было установлено, что этот цилиндр представляет собой механический аппарат, возможно имеющий электрические характеристики, о чём свидетельствует закрученная медь. Некоторые исследователи даже сравнили этот предмет с современной свечой зажигания, хотя, несомненно, что он имел другое назначение.

Подобные доказательства невозможно скрыть в угоду библейским критикам. Человеку не нужно было ждать, пока его разум эволюционирует так, чтобы он смог создавать развитые цивилизации. Уже с самого начала у него была должная степень развития.

ТЕХНОЛОГИИ НЕ МОГУТ СПАСТИ

В библейской книге Бытие 11:6–9 Бог говорит, что необходимо разделить людей посредством разных языков, иначе «не отстанут они оттого, что задумали сделать». Создаётся впечатление, что тогда человеческая цивилизация приближалась к пику своего расцвета. Но что произошло с нравственностью? «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (книга Бытие 6:5). Как видим, технологии не могут нас спасти. Поколение Ноя было достаточно развитым, но это не помогло им избежать Божьего гнева.

Апостол Пётр предупреждал раннюю церковь: «…тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (Библия, 2 послание Петра 3:6, 7).

Вместо того, чтобы уничижать древнего человека (наших предков), низводя до уровня обезьян, нам следует смириться и извлечь урок из истории прежде, чем наша цивилизация станет тусклым пережитком прошлого, сокрытым в толще земной коры. Всё, что созидается нами, будет уничтожено огнём и обратится в прах, а Божье Царство будет стоять вечно.

Дэвид Крисвелл

По материалам сообщества ВК «Апологетика Библии»