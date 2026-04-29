Чистый воздух: здоровье в каждом вдохе

Руководитель центра здоровья «Дорога жизни» Виталий Малов рассказывает о важности свежего воздуха.

Работа в душном офисе, дорога домой в общественном транспорте, закупка продуктов в супермаркете — мы много времени проводим в закрытых помещениях. Но специалисты по здоровому образу жизни советуют как можно чаще и дольше бывать на улице. Как в плотном графике дел найти время побыть на свежем воздухе и насытить свою кровь кислородом?

Всё начинается с воздуха

Первое, что делает ребёнок, рождаясь, — это вдох. С этого момента начинается жизнь вне материнской утробы. Последнее, что отдаёт человек, умирая, — это тоже дыхание. Он делает последний выдох, испускает дух.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 2:7).

Без пищи человек может прожить 40 дней, без воды — 5 – 10 дней, без воздуха — считанные минуты.

Воздух — это подарок от Бога. Он бесплатен и совершенно необходим всем живым существам. Чистый, свежий воздух способствует исцелению, грязный же или бедный кислородом — наносит организму вред.

Недостаток воздуха притупляет силу восприятия и силу воли.

Качество дыхания

Качество дыхания — совокупность характеристик того, как человек дышит в покое и при нагрузке: глубина, частота, ритм, путь вдоха/выдоха и эффективность газообмена. Проще говоря, это то, насколько дыхание естественное, ровное и полезное для организма.

За одну минуту человек в среднем делает около 16 вдохов — примерно 8 л воздуха. Каким будет вдыхаемый воздух — свежим или спёртым?

На качество дыхания влияет не только состав воздуха, но и то, как именно мы дышим, в каком положении тела проводим рабочее время, получаем ли физическую нагрузку на свежем воздухе. Люди, чей образ жизни и работы сидячий, как правило, страдают нарушением осанки, то есть фактически сдавливанием, уменьшением объёма грудной клетки и лёгких. Это сильно влияет на качество дыхания.

Свежий воздух

Свежий воздух — это воздух с высоким содержанием кислорода (около 21%) и низким уровнем углекислого газа (не более 0,04 – 0,08%). Он должен быть чистым от вредных примесей, пыли, аллергенов и патогенов, без неприятных запахов и задымлённости. Идеальные условия включают комфортную температуру (18 – 22°C), относительную влажность 40 – 60% и естественную циркуляцию.

Состав воздуха: 75 – 80% — азот, 19 – 21% — кислород, до 1% — углекислый газ и примеси.

Свежий воздух помогает лучше насыщать кровь кислородом, что поддерживает работу мозга, сердца и других органов и повышает общий уровень энергии. Прогулки на улице укрепляют иммунную систему и снижают риск частых простуд и других инфекций. Свежий воздух способствует выработке серотонина и эндорфинов, помогая уменьшить стресс, тревогу и уровень кортизола.

В высокогорных районах, где воздух разрежен и в нём мало кислорода, организм живущего там человека реагирует выработкой дополнительного количества эритроцитов, чтобы не было кислородного голодания. Это чудесный механизм, предусмотренный Богом. Но не стоит полагаться на него, живя и работая в плохо проветриваемых, закрытых помещениях, — это искусственная, а не естественная среда обитания.

Площадь внутренней — дыхательной — поверхности всех лёгочных альвеол составляет примерно 80 м2.

Зачастую люди болеют, потому что не рассматривают воздух как благословение, данное для полноценной жизни. Дышите на здоровье, живите долго и активно!

Практика

Боритесь со стрессом с помощью дыхания: дышите животом, медленно и глубоко. Брюшное дыхание снимает мышечное напряжение путём стимуляции блуждающего нерва (вагуса), расслабляющего наше тело.

Приём «Дыхательный треугольник»: глубокий вдох через нос — 4 секунды, задержать дыхание — 4 секунды, медленный выдох — 6 секунд. Шум в голове и головокружение со временем пройдут.

По материалам программы «Стресс. Расслабляющее дыхание» из цикла «Выход есть» телеканала «Три Ангела»

