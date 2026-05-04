Вы трудитесь? Много трудитесь? А можно ли этот труд назвать созидательным?

Маленький Владик, сын наших друзей, ходил и декламировал Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Родители очень хотели, чтобы эти слова с детства были вписаны в сознание их чада. В результате стихотворение выучил не только Владик, но и мы, его слушатели. Во всяком случае, эти строки я написала по памяти. Сама часто мотивирую себя ими.

Интересно, что речь идёт не только о работе физической, но и о неком душевном труде. Но обо всём по порядку.

Созидательный или разрушительный труд?

Говорят, все профессии почётны и хороши. Врачи спасают жизни, учителя дают знания, строители возводят дома… Павел, который приезжает к нам на ассенизационной машине, чтобы откачать содержимое колодца, делает хоть и зловонное, но очень важное дело. Даже представить боюсь, как бы мы обходились без Паши. Он созидает нам пространство для дальнейшей жизни. А что созидает директор алкогольного завода? Кроме рабочих мест. Что созидает владелец табачной компании? Да и любой его сотрудник? Продавец вейпов? Кажется, антонимом слова «созидательный» являются слова «деструктивный», «разрушительный». Есть ведь и такой труд.

Потребность быть творцом

Я отношусь к тем людям, кому важно видеть и осязать результаты своего труда. Номер газеты, вышедший из печати; грядки с овощами; полный погреб заготовок на зиму… Для меня почти невыносимо заниматься делопроизводством, перекладывать бумажки, ходить по инстанциям. Да, кто-то это должен делать, но порой такой труд не приносит удовлетворения.

Ведь что такое созидательный труд? Это не просто деятельность, направленная на создание или развитие чего-то нового и полезного, но и творческий процесс, который позволяет быть творцом, улучшать мир вокруг и получать удовольствие от проделанной работы. Цель созидательного труда — не только создание непосредственного результата, но и развитие личности самого творца.

Мой муж, офисный сотрудник, получает огромное удовлетворение от работы на земле, которая позволяет увидеть сделанное и «вкусить от плодов рук своих». «Это меня радует, в отличие от перекладывания бумажек», — говорит он. В человеке Самим Богом заложено стремление творить и созидать. Мы были созданы по Божьему образу и подобию. В книге Бытие (первой книге Библии) сказано: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие 2:15). И, похоже, наша генетическая память тянет нас к истокам.

Мир, который не располагает к творчеству

Современные реалии не всегда содействуют созидательному труду. У нас нынче искусственный интеллект и песни пишет, и картины рисует. И чего только ни делает, чтобы облегчить человеку жизнь. Только нужно ли это? Чем мы занимаем освободившееся время?

Наш мозг нуждается в работе и упражнениях. Говорил же Заболоцкий устами Владика, что душа обязана трудиться! Человек призван не только созерцать и впитывать информацию, но и, обрабатывая её, порождать что-то новое, творческое. У вас душа трудится?

Учёные выяснили, что при работе с экраном в режиме «зритель» (просмотр фильмов, пролистывание ленты соцсетей и т. д.) мозг настраивается на созерцание. А творческое мышление отключается. Для его восстановления требуется около 20 минут. Поэтому сложно совмещать творческую деятельность (в лучшем смысле этого слова) и постоянное обращение к гаджетам и экранам телевизоров. Многим нужен полноценный цифровой детокс, чтобы мозг настроился на творчество.

Трудотерапия

Вчера мне довелось посетить реабилитационный центр для людей с зависимостями. Я до сих пор под впечатлением от общения с руководителями. Да, там строго. Но это нужно, чтобы получить желаемый результат. Центр обеспечивает себя сам. Люди, которые проходят реабилитацию, сажают огороды, целые поля картофеля, занимаются животноводством, заготавливают для скота сено, сами готовят пищу, поддерживают в чистоте территорию, придумывают и проводят культурные программы… У них просто не остаётся времени предаваться дурным делам (над дурными мыслями тоже идёт серьёзная работа). Никаких телефонов. И много-много добрых историй освобождения от зависимостей. Труд — это лекарство. А лень — злейший враг.

Борьба с ленью

Мудрый Соломон написал: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придёт, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Библия, книга Притчей 6:6–11).

Нашим современникам Соломон, написал бы, вероятно: «Ленивец, когда уже ты отложишь в сторону свой телефон и возьмёшься за дело? Снег почисти, пол помой, огород вскопай. Цветы посади. Шкаф разбери. Холодильник помой. Пыль с подоконника протри. Занавески постирай. И паутину в углу убери. Выключай телевизор и ступай на улицу. Если нет своего дома с огородом (увы вам, бедные жители городских многоэтажек!), ступай гулять — получай уже свой витамин Д на солнышке. Свари борщ, наконец: сколько можно покупать полуфабрикаты? Оторвись, оторвись от экрана! Он отупляет тебя! Он крадёт твоё время. Не жалуйся, что тебе не хватает времени. Посмотри, сколько минут (или часов?) ты провёл в сети или перед телевизором сегодня, на этой неделе, в этом году… Не обрастай жиром, не зарабатывай остеохондроз и метаболический синдром. Оставь телефон и займись делом. Ты же сам себя зауважаешь. Вот люстру протри — и зауважаешь. И почувствуешь себя лучше. Займись созидательной деятельностью: построй что-нибудь, сколоти, посади, сшей, приготовь… Помни: ты задуман быть творцом, а не просто бездумным созерцателем…»

Да, много всего я в уста Соломону вложила. Написала, как для себя. Давайте трудиться, люди! Это замысел Творца. Это действительно — ценность!

Пример труда

Учите детей трудиться и ценить чужой труд. Если вы уберёте мусор вокруг своего дома или в парке (чужой мусор тоже обязательно убрать!), ребёнок научится ценить чистоту и понимать, какой ценой она даётся. Если вы вместе слепите снеговика, есть надежда, что ваше чадо пощадит чужого снеговика. Если порадуетесь, какой замечательный остановочный павильон у вас установили и расскажете о важности бережного отношения к нему, вероятно, ваш ребёнок не будет бить стёкла этого самого павильона.

Мы сейчас в семье на ночь читаем книгу «Говорящий с травами» Дениса Соболева. Это книга о мальчике Матвее с Алтая, которому отец передаёт жизненный опыт: учит косить, мастерить, мёд добывать… Я сначала переживала, что детям будет не очень интересно из-за большого количества описаний, но зря: столько мыслей, столько вопросов о прочитанном. Есть в детях эта тяга к труду, созидательному труду! Всякие развлекательные центры — это жалкий суррогат. Им нужно другое! Трудитесь вместе с детьми. Созидайте!

Елизавета Черникова

«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся:

жизнь, достоинство, права и свободы человека;

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

высокие нравственные идеалы;

крепкая семья;

созидательный труд;

приоритет духовного над материальным;

гуманизм, милосердие, справедливость;

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

историческая память и преемственность поколений;

единство народов России».

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Утверждены Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809

Родители любят читать? Тогда пусть читают о Главном! Это укрепляет разум и приносит подлинный мир. Подарите им подписку на бумажную версию «Сокрытого Сокровища», самой читаемой христианской газеты страны. Перейти на сайт подписки