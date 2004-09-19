Вопрос: Когда я думаю о смерти, я чувствую, что это что-то противоестественное человеческой природе. Должна быть какая-то надежда на то, что эта жизнь имеет продолжение. Существует или нет бессмертная душа? Что произойдет с нами после нашей смерти?

Ирина Н., г. Йошкар-Ола

Ответ: Мы употребляем слово «душа» в различных значениях, например, «чего душа пожелает», или «душа болит» и пр. Многие христиане верят, что в момент смерти душа возносится на небо. Что же такое человеческая душа, и какова ее участь?

Греческие мыслители провозглашали, что тело имеет материальную природу, а душа – нематериальную. Они верили, что эти два элемента соединяются только на период земной жизни человека, и хотя в момент смерти физическое существование прекращается, душа никогда не умирает.

Однако, согласно Священному Писанию, душа – не составная часть человека, а человек вообще. «Человек» и «душа» – это два отдельных слова для обозначения одного и того же понятия. В Библии слово «душа» впервые встречается в книге Бытие, где оно используется для определения первого человеческого существа. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие 2:7). Некоторые считают, что словом «душа» назван только человек. Однако выражение «душа живая» используется также для обозначения животных: «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую… да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их» (Бытие 1:20,21,24). А поскольку люди и животные имеют одно «дыхание», то «участь сынов человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти» (Екклесиаста 3:19). В Библии говорится, что «душа согрешающая, она умрет…» (Иезекииля 18:20).

Согласно Бытие 7:23, потоп уничтожил «всякое существо»: «от человека до скота, и гадов, и птиц небесных». Итак, душа – живой организм, оживотворенный Божественным дыханием. Когда дыхание жизни возвращается к Богу в момент смерти, душа умирает.

Итак, в Библии слово «душа» означает не часть человеческой природы, и тем более не ее бессмертную часть, а человека в целом. С наступлением смерти существование каждого человека прекращается. Последние научные открытия также подтверждают, что тело и разум настолько неимоверно сложно и тесно связаны между собой, что нельзя даже представить себе, как выглядело бы существование человека вне тела.

Согласно Божьему замыслу, люди должны были быть бессмертными. Однако это не означает, что мы обладаем врожденным бессмертием. Смерть – это следствие греха: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12). Мы смертны, однако сердце каждого подсказывает, что когда-то было по-другому и со временем все изменится. Священное Писание утверждает: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем!» (Римлянам 6:23). Вечная жизнь начнется с момента воскресения мертвых во время Второго Пришествия Христа (1 Фессалоникийцам 4:14-17). Наше существование обретет особенный смысл, достигнет своей полноты только в вечности.

Человек – «душа живая» – во многом ограничен, смертен и зависим от Бога, Который дает жизнь. Однако он и исключителен. Будучи живыми существами, мы имеем возможность неограниченного существования. Слово «душа» говорит об огромной ценности каждой человеческой жизни. Библия дает понять, что Христос умер бы на Голгофском кресте даже ради одной души (см. Иоанна 3:16). Посему говорить о душе – значит говорить о конкретном человеке, сыне или дочери Бога, гражданине Неба, кандидате в Вечное Царство.

Ричард Райс

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.