Где твой плод?

Бог приглашает, Бог взывает, Бог умоляет, но время милости не вечно…

Одна листва, но нет плода

Однажды путь Иисуса пролегал мимо сада, где росли смоковницы. Спаситель был голоден и, «увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошёл, не найдёт ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашёл, кроме листьев, ибо ещё не время было [собирания] смокв» (Евангелие от Марка 11:13).

Смоквы созрели ещё не везде, на холмах вокруг Иерусалима действительно «не время было собирания смокв». Но в саду, мимо которого проходил Иисус, одно из деревьев, казалось, может принести плод раньше других. Это дерево покрывали листья, а у смоковницы плоды появляются раньше листьев. Итак, это дерево было покрыто листьями — значит, на нём могли быть зрелые плоды. Но внешний вид оказался обманчивым. Осмотрев ветви этого дерева, от самых нижних до верхних, Иисус не нашёл «ничего… кроме листьев».

Проклятие смоковницы

«Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!» — сказал Христос. На следующее утро, когда Спаситель со Своими учениками снова направлялся в город, засохшие ветви и опадающие листья привлекли их внимание. «Равви! — сказал Пётр, — посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Евангелие от Марка 11:14, 21).

Учеников изумило то, что Христос проклял смоковницу. Это было так на Него не похоже! Они часто слышали от Наставника, что не судить мир Он пришёл, но спасти. Им вспомнились Его слова: «Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать» (Евангелие от Луки 9:56). Он совершал чудеса, чтобы исцелять, но не губить. И ученики знали Его только как Исцелителя и Созидателя. И это проклятие было единственным в своём роде! И они спрашивали: «Зачем Он сделал это?»

Бог «любит миловать». «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника» (книги пророков Иезекииля 33:11; Михея 7:18 ). Для Него уничтожать и осуждать — «необычайное дело» (книга пророка Исаии 28:21).

Притча о них и о нас?

Проклятие смоковницы — это своеобразная притча. Бесплодное дерево, красующееся своей роскошной листвой на виду у Христа, было символом иудейского народа. Спаситель хотел объяснить Своим ученикам причину проклятия Израиля и показать его обречённость. И дерево Он использовал для истолкования Божественной истины.

Иудеи выделяли себя из всех народов, похваляясь своей преданностью Богу. Упиваясь своей мудростью, они отвергали Божьи требования и были глубоко лицемерны, подобно бесплодному дереву, которое простирало свои пышные ветви, роскошные с виду и приятные для глаз, не дававшие «ничего…кроме листьев». Иудейская религия с её величественным храмом, впечатляющими обрядами, священными жертвенниками, священниками в митрах внешне была очень привлекательной. Но ей недоставало смиренной любви к человеку.

Ни на одной смоковнице в саду не было плодов. Но от деревьев, не покрытых листвой, нечего было и ожидать плодов, и поэтому они не вызывали разочарования. Эти деревья олицетворяли язычников. Подобно иудеям они были лишены всякого благочестия, но ведь они и не утверждали, что служат Богу! Они не хвалились своей мнимой добродетелью. Они не знали о делах и путях Божьих. Для них пока что не пришло время созревания смокв. День, который принесёт им свет и надежду, был ещё впереди.

Иудеи же получили большие благословения от Бога, и вина их заключалась в том, что они пренебрегли этими дарами. Те преимущества, которыми иудеи так хвастались, лишь отягощали их вину. Гордость и самодовольство затмили их любовь к Богу и человеку. Иудеи обрекли себя на гибель, отказавшись служить другим. Сокровища истины, которые Бог вверил им, они не передали миру. В этом бесплодном дереве они могли увидеть и свой грех, и наказание за него. Смоковница, поражённая проклятием Спасителя, увядшая и засохшая до самых корней, изображала состояние иудеев, когда у них отнимется благодать Божья. Отказавшись делиться благословениями, иудеи не могли больше получать их сами. «Погубил ты себя, Израиль», — говорит Господь (книга пророка Осии 13:9).

Жизнь для себя

Это предупреждение действенно во все времена. Никто не может считать, что живёт по Закону Божьему, если он не служит другим. Но многие совсем не так милосердны и бескорыстны, как Христос. Некоторые, считающие себя подлинными христианами, вообще не понимают, в чём состоит служение Богу. Их планы и заботы направлены на то, чтобы угождать самим себе. Они живут только для себя. Время для них представляет ценность только тогда, когда они приобретают что-нибудь для себя. В этом цель всей их жизни. Они служат не другим, а самим себе. Бог даровал им жизнь в этом мире, где должно совершаться бескорыстное служение. Он заповедал всеми возможными способами помогать своим ближним. Но часто собственное «я» заслоняет людям целый мир. Беды человечества не тревожат их. Те, кто живёт так, похожи на многообещающую, но бесплодную смоковницу. Они только внешне соблюдают обряды. Они говорят, но не делают. И в словах, произнесённых у смоковницы, Христос показывает, насколько ненавистно Ему это пустое притворство. Христос говорит, что даже явный грешник менее виновен, чем тот, кто заявляет, что служит Богу, но не приносит плода для Его славы.

Жизнь для себя — смоковница пустая.

С неё, как листья, время дни срывает…

Время на исправление

Здесь вспоминается другая притча о дереве, рассказанная Христом ранее. В той притче бесплодному дереву было дано время, чтобы принести плод. Садовник должен был особенно позаботиться о нём, удобрить — словом, сделать всё возможное со своей стороны. То же самое сделал Бог для иудейского народа. То же самое Он делает для каждого из нас. Каждому поколению людей даётся свой свет и свои преимущества. Но наступает конец этому благодатному времени. Милость может стучаться в сердце человека годами, но если ею пренебрегают, если её отвергают, то приходит время, когда всё кончается. Сердце человека после этого ожесточается так, что перестаёт откликаться на зов Святого Духа. И тогда проникновенный голос прекращает увещевать грешника, обличения и предостережения заканчиваются.

Точка невозврата

Такой день наступил для Иерусалима. Иисус с болью оплакивал обречённый город, но избавить его от кары уже не мог. Все возможности были исчерпаны. Все призывы были отвергнуты.

Иудейский народ — символ всех народов всех веков, которые пренебрегли увещаниями Бесконечной Любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и грехи людей всех времён. В осуждении иудейского народа могут увидеть своё собственное осуждение все те, кто отвергает обличения и предостережения Святого Божьего Духа.

И в нынешнем поколении многие идут тем же путём, каким шли неверующие иудеи. Они видят проявления силы Божьей. Святой Дух обращается к их сердцам. Но они продолжают упорствовать в своём неверии. Бог посылает им предостережения и обличения, но они не желают признавать свои заблуждения и пренебрегают Его вестью.

Не очерствей!

Отступивший Израиль ненавидел пророков Божьих, потому что они обнажали все его тайные грехи. Религия Христа противостоит бурлящему потоку нравственной нечистоты. Сегодня плен предубеждений ещё тягостнее, чем во времена Христа. Христос не оправдал ожиданий людей; Его жизнь обличала их грехи, и они отвергли Его. Так и сегодня Божье Слово не согласуется с обычаями людей, с наклонностями их натуры, поэтому для многих оказывается ненужным свет истины. Люди, подстрекаемые сатаной, подвергают сомнению Слово Божье, предпочитая независимые суждения. Они избирают тьму вместо света, подвергают опасности свои души. Все, кто превратно толковал слова Христа, находили всё больше и больше причин для придирок до тех пор, пока совершенно не отворачивались от Истины и Жизни. То же происходит и сегодня.

С высоты Елеонской горы Христос видел весь мир и грядущие поколения, и Его слова применимы ко всякой душе, которая отвергает увещания Божественной милости. Человек, пренебрегающий Его любовью, Он обращается к тебе и сегодня: «О, если бы и ты… узнал, что служит к миру твоему!» (Евангелие от Луки 19:42); «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Библия, Послание евреям 3:15).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»