Гражданский брак: Я свободна, ты - ничей

Сегодня широкое распространение получило такое понятие, как гражданский брак. Многие считают, что такие отношения освобождают от обязанностей. Действительно ли это так?

Причины, по которым люди, живущие вместе, не регистрируют свои отношения, различны. Для молодого человека — это прекрасная возможность избежать лишней ответственности. У девушки — это, чаще всего, стремление удержать мужчину. «Супруги» убеждают окружающих, а в первую очередь, самих себя, что главное — чувства, а формальности потом. Оставляя себе возможность для отступления, мужчина может и не осознавать, что он этим ранит свою избранницу и заставляет её находиться в состоянии психологического дискомфорта. Ведь даже при идеальных отношениях в гражданском браке женщина подсознательно боится остаться одна гораздо больше, чем это было бы при отношениях, зарегистрированных государством. Интересным является тот факт, что, по результатам опросов пар, живущих в гражданском браке, более 90 % опрошенных женщин считают себя замужем, в то время как 85 % мужчин считают себя холостыми.

Как правило, пары вступают в гражданский брак, чтобы определить свою сексуальную совместимость. Тем не менее, уже много раз было доказано научно, что мужчины и женщины подходят друг другу за исключением редких случаев серьёзного физического несоответствия или заболевания.

Начинать построение отношений с интимной близости — это всё равно, что начинать строить дом с крыши, не заложив фундамент. Сердцевина настоящих отношений между людьми — это их духовная, а не физическая связь. Для её построения требуется время и, что ещё более важно, общение: люди беседуют, задают вопросы о мечтах и желаниях, находят общие интересы, прилагают усилия, чтобы понять прошлое друг друга. С интимной близостью связаны очень острые эмоции и переживания, и если пара вступает в неё до брака, неизбежно интимная жизнь выходит на первый план, а другие аспекты взаимоотношений остаются в пренебрежении. Угасает общение, а это значит, что пара теряет взаимопонимание и способность углублять свои отношения.

Если юноша и девушка научились разговаривать, внимательно выслушивать друг друга, делиться своими самыми глубокими чувствами, им не стоит бояться сексуальной несовместимости. Если они научились понимать друг друга, то и в интимной жизни достигнут взаимопонимания.

Многие говорят: «Какая разница, когда начинать интимную жизнь, если мы всё равно поженимся?» Дело в том, что если у супругов была интимная близость тогда, когда они ещё не были женаты, это означает, что они потеряли нечто такое, что никогда не будет восстановлено. Они потеряли доверие друг к другу и, рано или поздно, пожнут горькие плоды этого, ведь у каждого из них появляется повод подумать: «Если это произошло со мной, что помешает ему(ей) совершить то же самое с другим человеком?»

Гражданский брак редко становится официальным, потому что подсознательно человек воспринимает такие отношения, как «черновик», которому свойственно содержать множество ошибок и помарок. А «черновик» обычно отправляется в мусорное ведро, чтобы уступить место новому листу, на котором пишется судьба человека заново. И тоже не обязательно начисто.

Поверьте, Иисус не хотел украсть нашу радость, когда Он давал заповедь «Не прелюбодействуй». Он пытался спасти нас. Во-первых, от разочарования и разрушения, от страданий и боли, от предательства и недоверия. Но, с другой стороны, Он пытался спасти нас для наиболее прекрасных и восхитительных взаимоотношений, которые только можно себе представить, для наибольшей радости, о которой можно только мечтать.

Подготовила Елена Двинянинова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.