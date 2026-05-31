Все лучшие качества Бога благого
Увидишь в беде и паденье своём.
В нужде ты узнаешь Иисуса такого,
С каким не особенно был ты знаком.
Когда согрешил ты и на пол с рыданьем
Упал в своей комнате ты наконец,
То Бог показал тебе в этом страданье,
Как может прощать лишь Небесный Отец!
Когда сатана в тяжелейшей болезни
Сковал на постели безжалостно плоть,
То Бог окружил тебя силой чудесной,
Чтоб ты осознал: «Исцелитель — Господь!»
Когда одиночество тяжким недугом
К земле придавило тебя на пути,
То Бог доказал, что умеет быть Другом
И с верностью вместе с тобою идти.
Когда с клеветою и злом ядовитым
Враги окружают тебя вновь и вновь,
Постигнешь Голгофу с Иисусом прибитым,
Святую любовь и пролитую кровь.
Все лучшие качества Бога благого
Мы видим в беде и паденье своём.
В нужде узнаём мы Иисуса такого,
С каким не встречались безоблачным днём.
Светлана Теребилина
«Сокрытое Сокровище» учит думать и размышлять. Не позволяйте мозгу дряхлеть. Оформите подписку на бумажную версию газеты для себя и близких. Получайте «Сокрытое Сокровище» ежемесячно независимо от перебоев с интернетом. Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки