Все лучшие качества Бога благого

Увидишь в беде и паденье своём.

В нужде ты узнаешь Иисуса такого,

С каким не особенно был ты знаком.

Когда согрешил ты и на пол с рыданьем

Упал в своей комнате ты наконец,

То Бог показал тебе в этом страданье,

Как может прощать лишь Небесный Отец!

Когда сатана в тяжелейшей болезни

Сковал на постели безжалостно плоть,

То Бог окружил тебя силой чудесной,

Чтоб ты осознал: «Исцелитель — Господь!»

Когда одиночество тяжким недугом

К земле придавило тебя на пути,

То Бог доказал, что умеет быть Другом

И с верностью вместе с тобою идти.

Когда с клеветою и злом ядовитым

Враги окружают тебя вновь и вновь,

Постигнешь Голгофу с Иисусом прибитым,

Святую любовь и пролитую кровь.

Все лучшие качества Бога благого

Мы видим в беде и паденье своём.

В нужде узнаём мы Иисуса такого,

С каким не встречались безоблачным днём.

Светлана Теребилина

«Сокрытое Сокровище» учит думать и размышлять. Не позволяйте мозгу дряхлеть. Оформите подписку на бумажную версию газеты для себя и близких. Получайте «Сокрытое Сокровище» ежемесячно независимо от перебоев с интернетом. Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки