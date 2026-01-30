Библия о заботах

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (книга Псалтирь 54:23).

«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орёл, улетит к небу» (книга Притчей 23:4, 5).

«Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он даёт мудрость, и знание, и радость; а грешнику даёт заботу собирать и копить» (книга Екклесиаста 2:26).

«Не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своём: довольно для [каждого] дня своей заботы» (Евангелие от Матфея 6:31–34).

Хочешь каждый месяц получать бумажную версию самой читаемой христианской газеты страны? Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки