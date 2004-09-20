С детства мы привыкли к мысли, что «книги всякие важны, книги всякие нужны…» Не так давно с гордостью говорили, что наша страна – «самая читающая страна в мире». Мы знаем, что читать необходимо. Книги – наши друзья, учителя. Поэтому все родители радуются, когда их ребенок любит читать. Не важно, что он читает. «В книгах плохого не напишут». Главное – научить детей любить книги, приучить их к чтению. Но, думаю, все согласятся с тем, что влияние прочитанного не всегда бывает положительным. Дети склонны фантазировать, и пищей для этого служит все, что их окружает. Порой малыши получают ее гораздо больше, чем способны переварить. Психологи отмечают: за последние годы число детей, страдающих психическими расстройствами и страхами, удвоилось. Причина такого явления – насилие и агрессия, которые они видят в компьютерных играх, на телеэкране, по видео. Многим малышам в такой реальности неуютно. Именно поэтому детей не стоит рано знакомить со страшными сказками типа «Карлика Носа» Гауфа или такими грустными, как «Девочка со спичками» Андерсена.

В последнее время появилась книга, занимающая умы всех. Ее читают и взрослые, и дети. История о Гарри Поттере завоевала весь мир и продолжает оставаться самой читаемой даже после выхода фильма. В одной из публикаций, посвященной книге американской писательницы, были такие слова: «Популярность «Гарри Поттера» такова, что с ней может поспорить только Библия». А вот это уже наталкивает на размышления.

В печати промелькнуло сообщение о том, что в Германии правящая христианско- демократическая партия проголосовала за запрещение в стране фильмов о Гарри Поттере. В Австралии адвентисты седьмого дня выступили за запрещение ввоза в страну и книги, потому что она «воспитывает в детях легкомысленное отношение к потусторонним силам».

Что же такого в этой книге? Начнем с того, что в романе представлены 2 группы людей: волшебники (хорошие) и не волшебники (изначально плохие), презрительно называемые «маглами». И, действительно, последние представлены, прямо скажем, малопривлекательными: чего только стоит семейка, воспитывающая Гарри. Просто поразительно, как он вырос такой хороший.

Гарри подрос и попадает в школу волшебников. Да, перед нами дети, их проблемы, их мечты, их проделки. Как все узнаваемо! Дети как дети. Ведь почти в каждом коллективе найдется человек, за которым с удовольствием следуют другие, не задумываясь о последствиях. Всегда найдется и его соперник (не обязательно хороший или плохой, просто равный). Часто можно встретить и «девочку-отличницу», всегда знающую правильный ответ. Найдется и потенциальный неудачник, предмет постоянных насмешек, у которого все валится из рук. Попыталась автор и о нравственности сказать – о приоритетах добра, чести, верности. В конце «добро» побеждает. Но какой ценой? Ценой нарушений, использования волшебства. Более того, когда героя пытаются остановить, указывая, что он и так получил много штрафных очков, и завтра его обязательно отправят домой, он отвечает, что «завтра» может вовсе не наступить, если он послушается и выполнит правила. И по ходу сюжета выясняется, что он был прав, а потому одерживает победу. Герой реабилитирован. Победителей не судят.

А то, что он весь год подозревал в страшном преступлении профессора и устроил, можно сказать, травлю его, – это нормально? Подумаешь. Не сегодня, так завтра он может оказаться и вправду преступником. Не он, так следующий.

Не кажется ли вам, что мы все это уже встречали, причем, не в книгах, а в жизни. К сожалению, все это увидеть и понять ребенок не может. А влияние свое книга окажет. Что же делать? Как убедить ребенка не читать ее? Запретить? Может быть. Но этот метод не самый лучший. Ведь известно, что запретный плод сладок. Обычно дети читают именно то, про что им говорят, что этого читать не стоит. Поэтому вы должны быть убедительны в своих рекомендациях, и не только в отношении этой книги. Так много написано хороших книг, что перечитать их все не хватит жизни. Посоветуйте детям, что им почитать. Объясните, почему ваша книга предпочтительнее той, которую «все читают». Здесь все будет зависеть от ваших отношений с детьми, от степени доверия, от вашего авторитета.

Ну а если ваш ребенок относится к типу «отважных исследователей» и ему важно все проверить самому, прочитайте книгу первыми и проанализируйте прочитанное, объясните, на что обратить внимание, «расставьте акценты». Скорее всего ребенок с вами согласится, и это поможет ослабить негативные последствия, во всяком случае, пропадет ажиотаж, экзальтированное стремление к запрещенному.

Елена Матвеева, учитель Заокской христианской школы, Тульская обл.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.