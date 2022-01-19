Когда можно креститься?

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «крещение»? Мороз, прорубь? Детский плач? Крестик? Давайте посмотрим, что о крещении говорит Библия.

«Ты крещёный?» Были времена, когда от ответа на этот вопрос зависели благополучие и жизнь человека. Причём маятник истории колебался так, что в разные времена ответ «да» мог привести к разным последствиям. После 1917 года такой ответ мог сильно огорчить атеистов-богоборцев, облечённых властью. А во времена Средневековья ответ «нет» создал бы проблемы во взаимоотношениях с представителями инквизиции. Теперешний постмодернизм с его толерантностью старается всё нивелировать, но Божьи слова остаются неизменными: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (Евангелие от Марка 16:16). На всякий случай: под словом «креститься» имеется в виду не крестное знамение, а водное крещение.

Справка:

Крещéние» (греч. Βάπτισμα — бáптисма — «погружение в воду») — одно из важнейших таинств в христианской церкви. Через крещение человек становится членом Церкви, присоединяется к сообществу верных. У иудеев существует твила — обряд омовения, сопровождающий не только вступление прозелита в иудаизм, но и многократно очищающий от ритуальной нечистоты. Крещение совершал в реке Иордан Иоанн Креститель, проповедуя иудеям грядущего Мессию — Иисуса Христа. Крещение совершали в знак покаяния крещаемого человека в своих грехах перед Богом.

Иисус Христос также принял крещение Иоанна, хотя не имел греха. «Иоанново крещение» стало прообразом и проповедью христианского крещения.

Википедия

Апостол Пётр в своём послании обращает внимание на важный момент относительно крещения: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и власти и силы» (Библия, 1 послание Петра 3:21, 22).

Слово «обещание» подразумевает, что человек при крещении не пассивен. Крещение многие называют заветом с Богом. В Библии неоднократно можно встретить слово «завет», или договор. Бог даёт людям заповеди, просит их соблюдать и уверяет, что хранить Его постановления нужно, чтобы самим же людям было хорошо:

«Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу [и] нет ещё [кроме Его]; и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя» (Библия, книга Второзаконие 4:39, 40).

«Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всём, что ни будете делать» (Библия, книга Второзаконие 29:9).

Видно, что Бог заинтересован в том, чтобы людям было хорошо. Если читать эти библейские отрывки в контексте, то становится ясно, что блага даются на условиях, и если кто-то пренебрежёт условиями, то пожнёт естественный результат.

Что же такое «обещание Богу доброй совести» (именно так апостол Пётр назвал крещение)? Это не что иное, как следование Божьим постановлениям и Его заповедям. Легкомысленное же и поверхностное отношение к крещению в стиле «я буду счастлив, несмотря на то, что продолжу ходить по произволу сердца моего» не приносит пользы человеку.

Если человек желает принадлежать Богу, то Господь может вмешиваться в его жизнь, спасать, защищать и благословлять. После грехопадения Адама грех царствует на земле: «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом — смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нём (в Адаме — прим. автора) все согрешили» (Библия, Послание римлянам 5:12). Несмотря на это Бог желает вернуть людям возможность жить свободными, находясь на оккупированной врагом территории. Путём к этому и является договор, или завет, или крещение — обещание Богу доброй совести. Вот почему абсурдным выглядит крещение младенцев, которые ещё ничего не решают, и крещение за умерших, которые уже ничего не решают.

Очень интересно в Библии показан статус человека, который принял решение целиком принадлежать Богу. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла… И отвечал сатана Господу, и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек всё, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (книга Иова 2:3–6). Верность Иова наделяет Бога полномочиями определять его судьбу и полагать предел активности искусителя в его жизни.

Когда человек принадлежит Богу не только на словах (обещание), но и всей своей жизнью (добрая совесть), Бог не ограничен в том, чтобы спасать, избавлять и благословлять такого человека. Даже если на его долю выпадет испытание верности смертью, Бог благодаря этому завету имеет право воскресить человека и для жизни земной, и для жизни вечной. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Библия, Послание римлянам 8:38, 39).

Что нужно для крещения

Вера в искупительную жертву Христа как в единственное средство спасения от греха — первый шаг на пути к крещению. Христос говорил: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Евангелие от Марка 16:16). Поскольку «вера — от слышания, а слышание — от слова Божия» (Библия, Послание римлянам 10:17), то важное место в подготовке к крещению должно отводиться изучению Священного Писания. Об этом говорится в великом поручении Христа: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Евангелие от Матфея 28:19, 20).

Покаяние. «Покайтесь, — сказал апостол Пётр, — и да крестится каждый из вас…» (Библия, книга Деяния Апостолов 2:38). В ответ на призыв Божий люди признают свою греховность, покоряются Богу, раскаиваются в грехах, принимают искупительную жертву Христа и посвящают себя новой жизни в Нём. Только путём покаяния можно умереть для греха.

Плоды покаяния. Желающим принять крещение необходимо «сотворить достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:8). Жизнь должна стать ярким свидетельством любви к Богу, выраженной в послушании Его заповедям. Покаяние — это не что-то абстрактное. Оно имеет конкретные плоды. Иоанн Креститель ясно говорил об этом: «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Евангелие от Луки 3:10–14).

В следующий раз, когда услышите вопрос «Крещён ли ты?», что вы ответите? Крещены ли вы тем крещением, которого ожидает Бог? Приняли ли вы при крещении сознательное решение доверить свою жизнь Богу, или кто-то решал за вас? Верили ли вы в Господа в момент крещения, понимали ли, что такое грех, и раскаивались ли от всего сердца? Сотворили ли достойный плод покаяния? Пообещали ли вы служить Богу доброй совестью? И является ли вся ваша жизнь исполнением этого обещания? Если нет, то теперь самое время принять важное решение ввериться в руки Божьи, заключив с Ним завет, чтобы Бог имел безграничную силу в вашей жизни.

Алексей Третьяков

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.