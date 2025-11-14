Послание надежды для нашей планеты

В мире, где новости каждый день оглушают и тревожат, есть одно сообщение, которое прозвучало сквозь века и обращено к каждому. Почему оно важно именно сейчас?

Вы когда-нибудь чувствовали, что мир как будто сходит с ума? Новости пестрят заголовками о кризисах, войнах и катастрофах. В этом водовороте тревог сложно найти что-то по-настоящему устойчивое, надёжное и вечное. Но именно такое Послание есть в Библии.

Примерно две тысячи лет назад один человек по имени Иоанн (Богослов) получил удивительное откровение о надежде от Самого Господа Иисуса Христа, уже после Его воскресения и вознесения на небеса. Оно было записано в книге «Откровение», которая по-гречески называется «Апокалипсис». И в самом её сердце есть образ, который поражает воображение и вселяет невероятный покой.

Небесное послание из глубины веков

Иоанн пишет: «И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Библия, книга Откровение 14:6).

Давайте представим эту картину. Не мрачный предсказатель с табличкой «конец света», а светлый вестник, летящий в высоте, на виду у всех. Его сообщение — не очередная плохая новость. Это «вечное Евангелие» — основа и начало вести Трёх Ангелов, обращённой сегодня ко всем жителям Земли. Слово «Евангелие» значит «благая весть». А «вечное» — то, что не устаревает, не зависит от курса валют или моды. Это новости, которые актуальны всегда и для всех.

Но почему оно вечное? Потому что это не экстренный выпуск новостей, а главная сюжетная линия всей Библии, которая начинается даже не в Новом Завете, а гораздо раньше.

Это Евангелие было обещано в самом начале, сразу после того, как человечество выбрало путь без Бога. Бог не отвернулся, а дал обетование: один из потомков Евы поразит зло (книга Бытие 3:15). Это было первое указание на грядущего Спасителя.

Это Евангелие было проповедано Аврааму. Бог сказал ему, что через его потомство получат благословение все народы земли (книга Бытие 12:3). Это обещание указывало на Иисуса Христа.

Пророк Исаия провозглашал эту весть за сотни лет до рождения Христа, описывая страдания Того, Кто понесёт на себе грехи всех людей (книга пророка Исаии 53:5, 6).

Апостол Павел прямо говорит, что Благая весть была провозглашена Богом ещё Аврааму (Послание галатам 3:8), а самому Павлу было доверено то же самое «вечное Евангелие», чтобы нести его язычникам.

Это Евангелие — не план «Б». Это извечный, единственный и неизменный план Бога по спасению человечества через веру в Иисуса Христа.

Простое и величественное приглашение

Ангел в Откровении говорит громким, слышным для всех голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Библия, книга Откровение 14:7).

Звучит величественно, но если разобрать, это удивительно простое и глубокое приглашение. Оно состоит из трёх частей:

1. Посмотрите вверх!

«Убойтесь Бога» — это не призыв дрожать от страха. Речь о благоговейном трепете, чтобы опомниться и понять: есть Тот, Кто больше всех наших проблем. Царь Давид писал: «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Библия, книга Псалтирь 36:3, 4). Это призыв к осознанности перед лицом Вечности, пониманию того, что всё в этом мире появилось не случайно: у творения есть Творец, создавший всё по Своему замыслу.

2. Найдите точку опоры.

«Воздайте Ему славу». Когда мы благодарим, ценим красоту мира, признаём добро — мы воздаём славу Создателю. Слово «слава» в Библии часто обозначает характер, и в этом контексте призыв воздать Богу славу означает уподобление нашего характера характеру Бога. Это дело, которое без Бога нам не по силам. В то же время преобразование характера — это дело, которое никто не сделает за нас. Поэтому так важно единение с Творцом, способным совершить в нас добрые изменения. Этот процесс преобразования назван в Библии освящением.

Фраза «наступил час суда» — это на самом деле хорошая новость! Суд означает, что во Вселенной восторжествует справедливость. Зло не останется безнаказанным, а все слёзы будут утёрты. Пророк Даниил говорил о времени, когда «воссядут судьи и отнимут у него (антихриста) власть губить и истреблять до конца» (Библия, книга пророка Даниила 7:26). Это надежда на то, что в мире будет наведён порядок.

3. Вспомните, кто вы.

«Поклонитесь Сотворившему». Это ключ ко всему. Мы не продукт слепого случая. Мы творение любящего и гениального Бога. Осознание этого даёт невероятное достоинство, ценность и смысл жизни.

Вы — не случайность. «От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и движемся и существуем…» (Библия, книга Деяния Апостолов 17:26–28). Поиск Бога, богопознание — вот то, к чему мы призваны. Это не значит уйти в келью и погрузиться в исследование, но напротив — принимать Божий свет, чтобы делиться им с другими: «Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Библия, Послание ефесянам 2:10). Мы поклоняемся Творцу, когда выполняем то, для чего мы созданы. В этом смысл и счастье.

Что это значит для нас сегодня?

Эта весть летит через века. Она для «всякого племени и языка» — значит, и для нас с вами, здесь и сейчас.

Если вы устали от плохих новостей, эта весть говорит о надежде, которая избавляет «от грядущего гнева» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 1:10).

Если вы чувствуете, что всё бессмысленно, она напоминает о цели и даёт обетование жизни с избытком (Евангелие от Иоанна 10:10).

Если вас возмущает несправедливость, она обещает, что «правосудие и правота — основание престола» Божьего (Библия, книга Псалтирь 88:15).

Это приглашение перевести дух, посмотреть на небо и довериться Тому, Кто его создал. Это призыв строить свою жизнь не на зыбком песке, а на твёрдой скале вечных принципов Библии. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же — Его любовь и жертва за вас неизменны (Библия, Послание евреям 13:8).

А что дальше?

Эта весть — не заключение, а начало. Начало разговора. Разговора с Богом через молитву, разговора с собой через чтение Библии (начните читать с Евангелия от Марка — это самое короткое и динамичное описание жизни Иисуса), разговора с другими о том, что действительно важно.

Вечное Евангелие — это глобальное SMS-сообщение от Бога всему человечеству: «Я люблю вас. Я всё контролирую. Доверьтесь Мне. Ваше будущее в Моих руках безопасно».

И это, пожалуй, самые лучшие и вечные новости на свете.

Максим Исаев