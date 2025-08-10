Кому угождать?

Желание нравиться, поиск одобрения свойственны людям. Но ведь всем не угодишь…

Старая притча повествует о том, как однажды отец и сын шли по дороге со своим ослом. Им встретился человек, который назвал их глупыми за то, что они шли пешком, в то время как могли ехать верхом на осле. Поэтому отец и сын оседлали осла.

Проехав совсем немного, они встретили другого человека, осудившего их за то, что они оба сидели на спине у бедного ослика. Он сказал, что они слишком тяжёлые для животного, и обвинил их в жестокости. Мальчик встал, позволив отцу ехать одному.

Потом к ним пристал третий путник. Он упрекнул отца за то, что заставил сына идти пешком, а сам ехал верхом. Поэтому они поменялись местами — мальчик сел на осла, а отец пошёл рядом.

Наконец, они встретили ещё одного незнакомца. Теперь сын попал под осуждение, поскольку не позаботился о престарелом отце, который заслуживал большего уважения. После этого отец и сын пошли пешком, неся на плечах осла!

Эта притча содержит важную мораль: как бы вы ни старались, всем угодить невозможно. Если в своей жизни стараетесь всем угодить, то вы самый несчастный человек!

В одной песне есть такие слова: «Ты не можешь угодить всем, поэтому угождай себе». А кому стараетесь угодить вы? Если идёте на поводу у толпы и пытаетесь плясать под её дудку, то всегда будете чувствовать себя несчастным. Если слишком зависимы от мнения и критики других, то будете ощущать вину и унижение. А если вы угождаете только себе, то превратитесь в эгоиста. Поэтому верующие люди должны стараться угодить Богу, а не людям.

Апостол Павел пишет: «Испытывайте, что благоугодно Богу» (Послание ефесянам 5:10).

Моя молитва:

Отец Небесный! Научи меня жить по воле Твоей, чтобы мне быть свободным от гнёта человеческого мнения. Помоги мне понять, чего Ты желаешь. Я верю, что Твои планы для меня самые лучшие. Укажи мне добрый путь и Сам веди по нему. Во имя Иисуса. Аминь.

Подготовила Надежда Масленникова