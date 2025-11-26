Марк Твен и богооставленность

«Что Марк Твен делает в этой рубрике?!» — может удивиться кто-то. А я объясню… 30 ноября 2025 года исполняется 190 лет со дня рождения Марка Твена.

Вчера вечером я узнала разбивающие душу новости: у мальчика Андрюши, которому всем миром собирали деньги на лечение лейкоза, снова рецидив. Больше 140 дней интенсивной терапии, куча осложнений, частичная обездвиженность. Только вернулся он с мамой домой из чужой страны, как результат пункции показал рецидив. Как чувствует себя мама? Я боюсь представить. Только-только, казалось, дело пошло в гору, а тут такое. Под постом с удручающими новостями все пишут слова молитв и поддержки. «Всё будет хорошо». А если не будет? А если на материнские молитвы, молитвы родственников, друзей и всех сопереживающих не придёт тот ответ, который все мы ждём? Если Бог распорядится иначе? Сможем ли мы после этого сказать, что Бог благ? Сможем ли, как библейский Иов, потерявший всё, воскликнуть: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Библия, книга Иова 1:21).

Марка Твена многие считают атеистом. Это не так. Он не сомневается в существовании Творца. Но недоволен делами Божиими и отрицает Его благость. Вот что пишет сам Твен:

«Теперь давайте поговорим об истинном Боге, настоящем Боге, великом Боге, высочайшем и верховном Боге, подлинном Творце реальной Вселенной… — Вселенной, не изготовленной вручную для астрономической детской, но возникшей в безграничной протяжённости пространства по повелению только что упомянутого подлинного Бога, Бога невообразимо великого и величественного, по сравнению с которым все другие боги, мириадами кишащие в жалком людском воображении, подобны рою комаров, затерявшемуся в бесконечности пустого неба…

Когда мы исследуем бесчисленные чудеса, великолепие, блеск и совершенство этой бесконечной вселенной (теперь мы знаем, что вселенная бесконечна) и убеждаемся, что всё в ней, от стебелька травы до лесных великанов Калифорнии, от неведомого горного ручейка до безграничного океана, от хода приливов и отливов до величественного движения планет, беспрекословно подчиняется строгой системе точных, не знающих исключения законов, мы постигаем — не предполагаем, не заключаем, но постигаем, — что Бог, Который единой мыслью сотворил этот неимоверно сложный мир, а другой мыслью создал управляющие им законы, — этот Бог наделён безграничным могуществом…

Известно ли нам, что Он справедлив, благостен, добр, кроток, милосерден, сострадателен? Нет. У нас нет никаких доказательств того, что Он обладает хотя бы одним из этих качеств, — и в то же время каждый приходящий день приносит нам сотни тысяч свидетельств — нет, не свидетельств, а неопровержимых доказательств, — что Он не обладает ни одним из них».

Когда Твен писал свои «Размышления о религии», он был убеждён, что Бог равнодушен к человеческим страданиям и находится вне добра и вне справедливости. Твен бунтует против несправедливо устроенного мира, где царит зло. И бунт этот достигает кульминации после смерти жены и детей писателя.

36 лет душа в душу жили Сэмюэл Клеменс (настоящее имя Марка Твена) и Оливия Лэнгдон. Твен, уже будучи женатым, сказал приятелю: «Если бы я знал, как счастливы женатые люди, я бы женился 30 лет назад, не тратя время на выращивание зубов». На тот момент писателю было 32 года.

Жена Твена была глубоко верующей. Марк, стараясь угодить ей, по вечерам читал Библию и молился перед едой. Оливия стала главным цензором Твена. Она настояла на том, чтобы убрать фразу «Чёрт побери!», произнесённую Гекльберри Финном. Около 15 тысяч страниц так и не увидели свет, потому что Твен знал, что Оливия не одобрила бы их.

Писатель слушался свою благочестивую жену во всём. Их дочь Сьюзи говорила: «Мама любит мораль, а папа — кошек». Жили супруги душа в душу. На один из юбилеев Оливия получила от мужа такое письмо: «Каждый день, прожитый нами вместе, добавляет мне уверенности в том, что мы ни на секунду не пожалеем о том, что соединили наши жизни. С каждым годом я люблю тебя, моя детка, всё сильнее. Давай смотреть вперёд — на будущие годовщины, на грядущую старость — без страха и уныния».

И вот выясняется, что Оливия, прекрасная и любимая Ливи, безнадёжно больна… Кроме того, трое из четырёх детей Марка скончались раньше отца.

В итоге мы читаем высказывания Твена о жестоком Боге, о Боге, Которому всё равно. Но есть у писателя цитата, где он, сам того не ведая, будто прикасается к Божьему сердцу: «Если Бог таков, как полагают, Он должен быть несчастнее всех во Вселенной. Он наблюдает ежечасно мириады созданных им существ, испытывающих неисчислимые страдания. Он знает также о страданиях, какие им ещё предстоит перенести. Можно о нём сказать: «Несчастен, как Бог»».

В нашем мире идёт великая борьба, Земля превратилась в арену противостояния между добром и злом. За нами с замиранием сердца наблюдает вся Вселенная. Но война эта однажды закончится, и восторжествует справедливость. На войне льются слёзы. На войне гибнут и теряют. Но Бог не забыл нас. Он здесь, на передовой.

В Библии есть такие слова: «А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]…» (книга пророка Исаии 49:14–16).

Люди (даже верные Богу!) нередко оказываются в стеснённых обстоятельствах. Они едва сводят концы с концами. Пламя охватывает их жилище в мгновение ока, так что они не успевают вынести даже самое необходимое. Машина превращается в груду металлолома под упавшим на неё деревом. Мать умирает от меланомы и оставляет сиротами троих детей. Этот список можно продолжать ещё долго…

Ничего удивительного, что человек обижается на Бога: «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?» (Библия, книга Псалтирь 9:22). Как видим, не только Марк Твен, но и библейские авторы задавались этим вопросом. Большинству из нас знакомы эти чувства и переживания. Так где же всё-таки Бог, когда мы более всего в Нём нуждаемся? Божественному молчанию совсем не трудно подрезать крылья нашей вере.

Нужно обладать немалой верой, чтобы утверждать, что Бог всё устроит и всё будет как нельзя лучше. Все правильные слова, сказанные в защиту Бога, порой отдают невыразимой фальшью, будучи не в состоянии утолить нашу великую боль. Я снова вспоминаю Андрюшину маму, у которой почти во всех комментариях — слово «Господь» и сложенные ручки. А если..? Не возненавидит ли она Господа, не ожесточится ли?

Просто знайте: что бы ни случилось, Бог видит… и мы Ему далеко не безразличны, даже когда кажется, что Его нет рядом! Мы всё однажды поймём. Найдём ответы на свои «почему». Настанет день, о котором сказано: «Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чём» (Евангелие от Иоанна 16:22, 23).

Пока я работала над материалом для этой статьи, пришла добрая весть: результаты анализа, показавшего у Андрюши рецидив, были ошибочно интерпретированы. Лейкоза нет. Плачу от счастья. На этом всё.

Елизавета Черникова