800 медиков-миссионеров примут участие в благотворительной акции на Филиппинах

Адвентистское Всемирное Радио озвучило во всем мире краткосрочный призыв к 800 медикам миссионерам для добровольного служения в медицинской мега-клинике на Филиппинах в июле 2018 года.

Нужны работники всех медицинских специальностей, особенно общие и педиатрические хирурги, оториноларингологи, урогинекологи и стоматологи. Неспециалисты также нужны и могут внести ценный вклад в работу. Мероприятие состоится с 9 по 11 июля в Палаванском Колизее в Пуэрто-Принцеса, Палаван, Филиппины. Добровольцы оплачивают свои авиабилеты, стоимость проживания в гостинице и часть питания, а также вносят регистрационный сбор в размере 100 долларов США. Крайний срок подачи заявки — 15 июня.

Международная медицинская клиника LifeSource организуется совместно Всемирным Адвентистским Радио (AWR), движением Total Member Involvement (TMI) и врачом Лелой Льюис. К числу спонсирующих организаций относятся Северный Филиппинский унион, Палаванская адвентистская миссия и другие местные организации.

Льюис стала одним из основателей движения Ваш Лучший Путь к Здоровью в 2014 году с целью удовлетворения физических потребностей людей с недостаточными возможностями, предоставляя бесплатные мобильные клиники широкого профиля. С тех пор около 30 000 человек в крупных городах Соединенных Штатов получили ценное медицинское обслуживание. Они также познакомились с Церковью адвентистов седьмого дня и их пониманием связи между физическим и умственным исцелением и духовным здоровьем.

«За последние несколько лет я получила запросы от разных стран для оказания помощи с помощью международных мобильных клиник», — говорит Льюис. «Эта первая международная клиника на Филиппинах станет замечательным и новаторским событием». Льюис рассказала, что несколько ключевых вопросов решились быстро и замечательно, включая получение большого места для проведения, качественного и доступного отеля, поддержки больницы, бесплатных вегетарианских завтраков и медицинские принадлежности и оборудование. «Сила Божья явно ощущалась, и все восхваляли Его имя за могущественные дела», — завершила Льюис.

Клиника Палаван будет работать днем, а вечером все пациенты будут приглашены на вдохновляющие встречи с докладчиком Джейсоном Морганом.

Для получения дополнительной информации и доступа к форме заявки, пожалуйста, посетите awr.org/lifesource.

Адвентистское Всемирное Радио

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.