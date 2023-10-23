«Моли Бога о нас!» — обращаются люди в молитве к святому. Так принято. А что говорит по этому поводу Библия?

Раз мы назвались христианами, то нам следует поступать по примеру Христа. Когда ученики попросили Его научить их молиться, Иисус оставил пример известной молитвы «Отче наш». В то время Он вполне мог обратиться к Моисею, например, но Иисус молился напрямую Небесному Отцу, и Он учит нас тому же: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Евангелие от Матфея 6:9).

Кому молиться, кому поклоняться — об этом говорит вторая из Десяти заповедей: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Библия, книга Исход 20:4–6). Так сказал Господь.

Мне очень понравился комментарий Святителя Николая на эту заповедь. Вот он: «Не обожествляй творение вместо Творца. Если ты взошёл на высокую гору, где встретился с Господом Богом, зачем тебе оглядываться на отражение в луже под горой? Если некий человек жаждал видеть царя и после долгих усилий сумел предстать пред ним, зачем ему тогда озираться направо и налево на слуг царских? Он может озираться по двум причинам: или потому, что не смеет предстать один на один перед царём, или же потому, что думает: царь в одиночку ему помочь не сможет».

Нужно знать нашего Царя, чтобы обратиться к Нему в молитве. В Библии прямо сказано: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37). И ещё: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (Библия, 1 послание Тимофею 2:5). Остановитесь здесь. Перечитайте ещё раз эти два библейских текста. Наверняка вы увидели в них то же, что и я:

Бог не прогонит нас, если мы обратимся к Нему. Посредник между Богом и человеком может быть только один. И это не Мария (мать Иисуса), не святые. Это Сам Иисус Христос. По-моему, написано недвусмысленно.

В чём же проблема? Может, в том, что люди не знают Царя? Чего от Него ожидать? Проще обратиться к слугам (вспоминайте пример из комментария Святителя Николая). Но позвольте снова процитировать Слово Божье: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3). И ещё: «Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая… Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:4, 6).

Бог хочет, чтобы люди Его знали. Напускное благочестие по великим церковным праздникам, свечи, красные углы с их пантеонами — не это нужно Богу. Как Он желает, чтобы мы побыли наедине с Ним, невидимым вездесущим Богом, чтобы своими, пусть и корявыми, словами излили Ему своё сердце!

Как бы вы себя чувствовали, если бы ваши дети общались с вами через посредников, в то время как у них есть возможность прийти и поговорить лично, разделить трапезу, вместе посмеяться и поплакать? А мы ведь дети Божьи. По крайней мере, Бог считает нас Своими детьми. А вот кто для нас Бог, видно из нашего поведения. Избегаем ли мы личной встречи с Ним, ища всевозможных посредников? Или идём к Небесному Отцу напрямую? Путь к Богу через посредников — это не проявление кротости и смирения (мол, как я, такой грешный, к Богу пойду?), это незнание Божьего характера. Недоверие, если хотите. Он говорит, что не прогонит, а мы не идём. Или… банальная лень. Отношения, знаете ли, требуют времени, сил, энергии. А если Бог ещё и первое место на престоле жизни займёт, так это ж сколько изменений нужно произвести: и не укради, и взятку не возьми, и не блуди, и не прелюбодействуй, и куревом себя не трави (ни прочей дрянью)… Нет, я лучше тихонечко к приёмной Царя подкрадусь (говорят, положено иногда), швырну записочку, и бегом оттуда. Так проще. Проще, да. Но к чему это? Смысл?

Недавно мы квартиру родителям смотрели. У одной хозяйки на кухне оборудован красный угол. Ни разу ещё такого не видела. Там десятки иконок всяких. Вся полка в несколько рядов уставлена. И тут же, сантиметром ниже, прикреплен телевизор. Впечатляющее зрелище: сонм богов, а среди них чёрный прямоугольный (вероятно, его больше всего чтят и больше всего времени перед ним проводят). Собрались все в одном углу, а Господь живой без внимания…

Да что там Господь: если наша бабушка смотрит сериал, то она даже внуков не замечает, которых неделю не видела. Кумир — не обязательно изображение. Это наши привязанности, то, кому или чему мы всецело посвящаем себя. Кто-то по всей стране ездит за любимым певцом. Кто-то зависает в компьютерных играх, кто-то — в соцсетях. Про других в Библии написано: «Их бог — чрево, … они мыслят о земном» (Послание филиппийцам 3:19). Ведь на самом деле, есть те, кто только тем и озабочен, что бы ещё такого съесть… Итак, кумиры — это всё, что занимает место Бога. А Его место должно быть первым.

Знать Бога — это начинать с Ним день, искать Его воли, жить по Его Закону. Бог — это вся жизнь, а не пять минут перед иконкой в красном углу, когда жизнь прижмёт. Бог — это не амулет, не оберег, не палочка-выручалочка. Это личный Спаситель. Тот, Который зовёт: «Приди!» «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Бог нигде не повелевает нам искать кого-то лучшего, чем мы сами, кого-то более достойного, кто бы представлял перед Ним наши интересы и молил Его о нас. Мы дороги Богу! Он любит нас и хочет, чтобы мы молились Ему (и только Ему) так, как учил Иисус: «Отче наш…». А по нашему примеру и дети, и внуки… до тысячи родов.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.