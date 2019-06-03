Не пройти мимо детских слёз

Дети… Как легко порой их напугать, ранить. Как часто они могут потеряться и чувствовать себя совершенно одинокими в людской толпе. Не спешите пройти мимо плачущего ребёнка!

Я училась в первом или втором классе, когда попала в беду. Да-да: для меня тогда это была настоящая беда. Я ездила в школу на троллейбусе. Одна. Но я хорошо знала дорогу, и никаких проблем не было до того злополучного дня, когда водитель почему-то не открыл двери на нужной мне остановке. Я до сих пор помню узоры на замороженных окнах, помню, как я приготовилась к выходу, а троллейбус почему-то долго стоял на месте, а потом тронулся и ехал очень долго… Когда двери, наконец, открылись, я обнаружила себя в незнакомом месте. Я вышла из троллейбуса и заплакала. Тут меня заметила какая-то добрая женщина. Я рассказала ей, что произошло. Она перевела меня через дорогу и прошла со мной весь путь до моей остановки. Увидев знакомые места, я сразу осмелела. Та добрая женщина была словно ангел на моём пути. Наверное, она спешила на работу, как и другие. Но она нашла для меня время!

То был добрый пример и отличный урок! Теперь Бог посылает потерянных и отчаявшихся детишек ко мне (или меня к ним?).

Вспомню лишь самый яркий эпизод прошлого года. Зима. Я гуляю с детьми. Они роют норы в больших сугробах. Не так далеко копошатся две первоклассницы, возвращающиеся из школы. Одна из них присоединяется к нам, но почему-то без варежек. Спрашиваю:

— Где варежки?

— Дала подруге.

Поиграла девочка чуть-чуть без варежек. Так увлекательно было, что она сбегала к подруге, забрала свои варежки и снова пришла к нам. Дети играют дальше. Вдруг сквозь зимнюю шапку слышу что-то, напоминающее всхлипывания. Оглядываюсь. Плачет та самая подруга, оставшаяся без варежек. Держит руки на трубе, по которой горячая вода в дом поступает.

— Ты чего?

— Я замёрзла.

Натягиваю на неё свои варежки. А ручонки у девочки совсем не гнутся.

— Где твои варежки?

— Дома забыла.

— А почему домой не идёшь?

— Ключи тоже забыла, а дома никого нет. Я уже ходила туда.

— А почему к подруге не пошла?

— Ко мне нельзя, — отвечает подруга.

— Позвонить маме можешь? — спрашиваю всхлипывающую Машу.

— Руки не шевелятся, — ревёт бедняга.

— Пойдём-ка в подъезд. Там батарея.

Девочка покорно (вопреки всем правилам безопасности) плетётся с чужой тётей (со мной, то есть) в подъезд.

— Доставай телефон.

Еле-еле покрасневшими ручонками Маша добралась до телефона. Звонить пришлось мне. Описала Машиной маме ситуацию, предложила забрать девочку к себе до вечера. В итоге решили, что я приведу Машу к маме на работу (благо, работала она недалеко). По пути я размышляла: девочка чуть не замёрзла в городе, полном людей и тёплых магазинов. В конце концов, вряд ли родители одноклассницы отказались бы приютить Машу, если бы им объяснили в чём дело… Надо всё-таки готовить детей к таким ситуациям… Но вот мы уже у цели, а навстречу спешит Машина мама. Снова слёзы — но уже слёзы счастья. Миссия выполнена!

А мне радостно на душе: я смогла быть полезной! Вспомнились слова Христа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40).

Оксана Акимова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.