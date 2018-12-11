Небесная Конституция - перечень запретов или закон свободы?

Многие утверждают, что религия в целом и христианство в частности — это свод запретов и ограничений: «Туда не ходи!», «Этого не делай!», «Так нельзя!» Однако, читая Библию, можно встретить такие слова: «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании» (Иакова 1:25). Так что же такое Закон Божий — свод запретов или источник свободы?

Мы привыкли читать библейские заповеди следующим образом: «Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай…» (Исход 20:13–17). Интересно, что в самой Библии есть упоминания о людях, для которых эти законы и правила не были чем-то неподъёмным, непосильным.

Ной: «Ной был человек праведный и непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом» (Бытие 6:9).

Иов: «…обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:8).

Богатый юноша: «Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: “не убивай”; “не прелюбодействуй”; “не кради”; “не лжесвидетельствуй”; “почитай отца и мать”; и: “люби ближнего твоего, как самого себя”. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей» (Матфея 19:17–20).

Чем вызвано такое поведение этих людей, и чем обосновано их трепетное и педантичное исполнение Божьих постановлений? Ведь запрет — это всегда какое-то ограничение…

Если внимательнее изучить заповеди, то можно увидеть кое-что интересное. Апостол Иаков называет закон совершенным, законом свободы. Если совершенство достаточно просто объяснить (ведь если закон дан Самим Богом, прямо с Небес, то найдутся ли в нём какие-то изъяны или дефекты?), то с «законом свободы» всё не так уж просто.

При обращении к другим переводам Священного Писания мы можем обнаружить нечто очень интересное. Например, заповеди в Библии короля Иакова (1611 года) при переводе на русский начинают звучать так:

• Ты не будешь убивать.

• Ты не будешь прелюбодействовать.

• Ты не будешь красть.

Неожиданно! Что же получается? Оказывается, целью этих постановлений было не усложнять жизнь человека на земле, поражённой злом, а, наоборот, освободить и защитить человека от всего того зла, которое его здесь окружает. Бог хочет сказать нам, что, если мы проявляем веру, то мы будем свободными от того, чтобы убивать, совершать насилие, умышленно причинять кому-то боль и страдание.

Седьмая заповедь — «Не прелюбодействуй» (или «Ты не будешь прелюбодействовать»). На современном языке это значит «Ты не будешь изменять супруге (супругу), заниматься сексуальными извращениями, насилием».

Посмотрим вокруг. Если каких-то 20 – 30 лет назад в нашей стране порицалась супружеская неверность, то сейчас даже существует термин «гражданский брак», подразумевающий сожительство без регистрации брака. Но такое сожительство в глазах Бога является блудодеянием. Психологи через все возможные источники распространяют рекомендации по улучшению отношений. Между кем? Мужем и женой? Нет! Между «партнёрами»! Рекомендуют, как их выбирать, менять, оставлять, использовать и др. Кто-то скажет: «Мы же за нормальные, естественные гетеросексуальные отношения, а не за ЛГБТ, как некоторые на “загнивающем Западе”». Только ведь Запад этот тоже совсем недавно был за «нормальное»… Так что дайте нашему обществу ещё лет 10 – 20, и мы сможем догнать и перегнать Америку в этой сфере… И гордиться нам будет нечем.

Если взглянуть на людей, вкушающих плоды «свободы» в сфере сексуальных отношений (причём не важно, кто это — подростки, молодёжь или зрелые люди), сквозь опьянение похотью можно легко увидеть тоску — ужасную тоску из-за отсутствия в жизни настоящей любви, чистоты, верности, преданности. Многие из тех, кто живёт в пространстве «свободной любви» (т. е. блуда), интуитивно чувствуют, что «это всё не то» и должно быть не так. Бог же даёт свободу от этого проклятия. Он говорит: «Ты не будешь…» поступать так, как все вокруг. У тебя есть альтернатива, дающая настоящее счастье, а не дурманящую обманку.

Бог даёт нам свободу, которая несёт «блаженство» (т. е. счастье), когда мы позволяем этим законам действовать в нашей жизни. Так обстоит дело с каждой из заповедей.

Но для этого закон должен начать «действовать», в него надо начать «вникать», «пребывать в нём» и «исполнять» его. Человек желает и ищет этого, делает выбор. Но работу преобразования и изменения желаний совершает уже не человек, а Сам Бог, Иисус Христос, наполняющий жизнь силой Святого Духа. Об этом апостол Павел пишет «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:20). Тогда жизнь человека становится, как жизнь праведников или святых людей, о которых упоминает Библия. И это не жизнь в ограничениях и запретах. Это жизнь в свободе и радости. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Галатам 5:13).

Алексей Третьяков

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.