Апрель – обзор “Сокрытое Сокровище”

Смотрите видеообзор апрельского номера газеты “Сокрытое Сокровище

Читайте в свежем номере удивительные истории: ✅ История женщины, которая пережила смерть дочери ✅ 10 дней с мамой ✅ Рассказ, основанный на реальных событиях «Мусульманский христианин».

Читайте статьи: ✅ Живая вода ✅ Толкование снов ✅ Высказывания известных людей о Боге и вере ✅ Мы не одиноки ✅ Величайшее пророчество, которому предстоит сбыться ✅ 3 стрелы в сердце ✅ Доплати себе сам? ✅ Рецепт комплексного обеда ✅ История для детей ✅ Библейские тексты о покое и остановке.

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