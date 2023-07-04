Обзор июльского номера Сокрытое Сокровище

Читайте в свежем номере рассказ о том, как Господь помог верующей семье во время эвакуации. Читайте статьи: ✅ Иисус разрушает барьеры ✅ Как всё началось ✅ Книга пылящаяся на полке ✅ Какова роль Америки в библейских пророчествах ✅ Когда желания перерастают в зависть ✅ За мелочами прячется Вселенная ✅ Отпуск – не роскошь ✅ Как сохранить верность в браке? ✅ Рецепты заготовок из кабачков ✅ Стихотворения для детей ✅ На 12-ой странице – библейские тексты о любви ✅ А также реклама журнала «Чудесные странички» с темой номера «Отдых».

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