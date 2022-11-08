Обзор ноябрьского номера Сокрытое Сокровище

Статьи номера: ✅ Сдержал ли ты обещание? ✅ Новая песнь Генделя ✅ Чего ищет душа? ✅ Величайшая подделка ✅ Кому ты молишься? ✅ стихотворение «Моя мама — христианка ✅ Мама, порадуй себя ✅ Бывают ли здоровые перекусы. ✅ На 12-ой странице — библейские тексты о доброте.

✅ История о том, как Бог позаботился о семье христианки в голодное послевоенное время. ✅ Истории о неравнодушных людях и их добрых делах.

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