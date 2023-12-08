Обзор декабрьского номера Сокрытое Сокровище

Смотрите видеообзор декабрьского номера газеты “Сокрытое Сокровище”

Читайте в свежем номере реальные истории: ✅ О Кирилле, освободившемся от зависимостей и полностью изменившем свою жизнь ✅ Случай на афганской границе – как солдат услышал внутренний голос и остался жив ✅ Рассказ о том, как неравнодушные люди подготовили праздник для тех, кто не может сам себе его позволить. Читайте статьи: Вавилонская каша ✅ Люди помните о Боге ✅ Не давайте повода ищущим повода ✅ Чей ты? ✅ Неделя против миллионов лет ✅ история для детей Настоящее Рождество ✅ Что нужно знать, покупая БАДы ✅ Рецепт шоколадных трюфелей и чернослива в шоколаде ✅ На 12-ой странице – библейские тексты на тему «Не бойся, если ты с Богом».

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