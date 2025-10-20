Первые вопросы Библии

Сможете ли вы вспомнить первый вопрос, заданный в Библии?

1. Первый вопрос змея

Интересно, что первый вопрос в Библии задаёт не Бог и не человек, а змей в Эдемском саду. Это не значит, что до этого вопросов не было, но первым упомянутым вопрошающим является сатана. Своим вопросом он начинает искушение Евы. Звучит этот вопрос так: «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю?»» (книга Бытие 3:1). Это дьявольский почерк — сеять сомнения в том, что сказал Бог. Причём, здесь лукавый начинает издалека: он искажает слова Творца, вынуждая Еву вступить в разговор и защитить Бога. «Подлинно ли сказал Бог?» — нашёптывает дьявол и сегодня, сея сомнения в Слове Божьем. «Не ограничивает ли вас Бог? Не ущемляют ли Его предписания вашу свободу?»

2. Первый вопрос Бога

Второй вопрос, который мы встречаем на страницах Священного Писания, принадлежит Богу и адресован Адаму: «Где ты?» (книга Бытие 3:9). Вся история человечества со времени грехопадения — это поиск Богом человека. Помните притчи Христа о потерянной драхме, заблудшей овечке, о блудном сыне? Небесный Отец идёт навстречу Своим непутёвым детям и зовёт:

«Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша…» (книга пророка Исаии 55:3).

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремёненные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (книга пророка Исаии 45:22).

«Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Матфея 18:11).

«Где ты», — обращается Бог к каждому из нас, как когда-то обратился к Адаму. Там ли ты, где должен быть? Счастлив ли ты? Каков смысл твоего бытия? К какому концу ты идёшь? На верном ли ты пути? Почему ты бежишь от Бога?

Знай, человек: где бы ты ни был, как бы низко ты ни пал, Бог зовёт тебя и идёт к тебе. Откликнись!

3. Первый вопрос человека

А вот и первый вопрос человека. Задал его Каин: «Разве я сторож брату моему?» (книга Бытие 4:9). Не уход ли это от ответственности? Каин только что убил брата, но не признаёт вины. Кстати, «разве я сторож брату моему?» было ответом на вопрос Бога «Где Авель, брат твой?» Смотрите, как интересно. Сначала Бог спросил Адама: «Где ты?», а теперь спрашивает Каина: «Где брат твой?» Понимаете, мы в ответе не только за себя, но и друг за друга. Современный мир всё чаще призывает думать о себе, радовать себя, исключать из круга общения неудобных, неуспешных и так далее. А Бог спрашивает: «Где брат твой?» Ответим ли мы так, как Каин? Или будем готовы положить душу за брата по примеру Господа Иисуса?

Друг, какова твоя позиция? Живёшь ли ты для себя с девизом «Разве я сторож брату моему»? Или твоё сердце открыто навстречу людям?

Эти три вопроса — три ключа к пониманию человеческой истории: сомнение, призыв и бегство от ответственности. Друг, не сомневайся в Боге, смело откликайся на Его голос, люби людей Божьей любовью.

Подготовил Егор Стасов