Священное Писание говорит о том, что смерть однажды будет уничтожена: «Последний же враг истребится – смерть» (1 Коринфянам 15:26). Люди не будут умирать, достигнув вечности: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертное сие облечётся в бессмертие…» (1 Коринфянам 15:53). Люди станут бессмертными, их способности будут постоянно совершенствоваться…

Однако в настоящее время человек смертен. Почему? Кто-то скажет, что такова его природа. Это так. С течением времени организм изнашивается, запас жизненной силы истощается, и в какой-то момент приходит смерть. Есть и ещё одна причина: «все согрешили и лишены славы Божией… Ибо возмездие за грех – смерть…» (Римлянам 3:23, 6:23). Каждый человек обладает греховной природой, а грех не может жить вечно.

Так что же такое грех? Вероятно, многие люди ответят на этот вопрос по-разному. Времена менялись, изменялась общественная мораль, и то, что вчера было неприличным и грехом, сегодня может считаться в обществе вполне приемлемым или даже нормой поведения. Библия утверждает, что существует универсальный (объективный) эталон или критерий поведения – Закон Божий: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Создавая разумных существ, Бог определил правила, по которым должны строиться их взаимоотношения: «Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я» (Исаия 45:12). Заповеди: «не укради», «не убивай», «не произноси ложного свидетельства» (Исход 20:15, 13, 16) известны практически любому жителю нашей планеты.

Но одно дело – знать, а другое дело – жить в согласии с принципами закона, т.е. находиться в правильных (с точки зрения Бога) взаимоотношениях с другими людьми и самим Богом, быть праведным человеком. Библия говорит, что для нас это – неестественное состояние, так как мы – грешники. И только Бог может изменить наши сердца. Для этого и пришёл на Землю Христос. Диавол очернил Бога. Его усилия привели к тому, что человек стал воспринимать Бога как властного тирана, а его закон – как жестокое ограничение.

Христос пришёл на нашу планету, чтобы показать, что это не так. Именно по причине греха или в результате нарушения принципов морального Закона люди обманывают и убивают друг друга, поклоняются идолам из камня и духовным идолам, находясь в плену грубых суеверий, служа ложным теориям. Человек зачастую поклоняется самому диаволу, не понимая, что именно он довёл нашу планету почти до полного самоуничтожения. И всё же Библия говорит, что придёт такой момент, когда грех будет уничтожен. До наступления этого момента каждый живущий на земле должен избрать, на чьей стороне он хочет быть. Христос пришёл, чтобы дать нам право этого выбора.

В глубокой древности система жертвоприношений евреев, установленная Богом, включала в себя приношение в жертву за грех определённых животных, которые становились «заместительной» жертвой за грешника по принципу «душа за душу» (Исход 21:23). Другими словами, грех требовал смерти повинного в нём, но вместо грешника умирало животное, а грешник получал прощение через кровь жертвенного животного. Эти жертвенные животные были прообразом Мессии, который стал жертвой за наши грехи.

Обращаясь ко Христу, человек просит о прощении и, благодаря жертве Иисуса, признаётся Богом оправданным. Общаясь с Богом, человек приобретает характер, который позволит ему жить в совершенном вечном обществе и не представлять опасности для самого себя и других людей.

Часто возникает вопрос: почему Бог не может допустить, чтобы грешник жил в вечности? Ответ прост: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых…» (Исаия 26:10). И даже если бы Бог создал специальную резервацию для грешников, некую планету, на ней продолжилась бы история греха: шли бы войны, и лилась бы кровь.

Задача Бога чрезвычайно сложна – с одной стороны, уничтожить грех, т.е. сделать так, чтобы во Вселенной не было убийств, насилий, обмана и других его проявлений, а с другой стороны, спасти тех, в чьих сердцах грех живёт. Решить эту задачу возможно только одним способом – изменить сердца людей, очистив их от греха. Для этого Бог предоставляет нам право выбора. Он предлагает нам узнать, каким является Бог. Он срывает маску с диавола и демонстрирует, к чему ведёт его правление.

Умирая за нас, Мессия доказал свою заинтересованность в каждом человеке. Он является настоящим Другом каждого родившегося на земле: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римлянам 5:8). Он пришёл для того, чтобы «имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10).

«Армагеддон»

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2004 г.