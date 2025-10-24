«Помни день субботний»

О подарке Бога Адаму, Еве и нам…

Подарок первым людям

Некоторые малыши рождаются с широко открытыми глазами, любопытно осматривая всё вокруг, как будто хотят понять, что означает эта резкая перемена декораций. Другие крепко зажмуривают глазки, как будто хотят вернуться туда, где темно, безопасно и тепло.

Но как это было у Адама и Евы? Они были созданы полноценными взрослыми людьми. Адам уже был способен говорить и давать имена животным, рыбам и птицам. Наверное, для Адама и Евы первый день был необычайно интересным, но и очень утомительным. Представь себе их радость и облегчение, которые они испытывали, когда солнце скользило за горизонт к закату, ночные тени ложились на сад и Бог сообщил, что пришло время отдыха.

Адам и Ева нуждались во времени для покоя и восстановления, когда они смогут лишь наслаждаться прекрасным даром жизни. Бог понял их нужду. Он понимает и нашу нужду в отдыхе.

Обратим внимание, что произошло сразу после шестого дня творческой недели: «Так совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:1–3).

Освятив этот день, Бог отделил его как святилище во времени. Время, которое Он проводил бы со Своими детьми. Время, которое они бы проводили с Ним, лучше узнавая Его и изменяясь по Его образу.

Самое важное, что родители могут дать своим детям, — это время. Драгоценные мгновения, проведённые с детьми в постижении уроков жизни, помогут им понять, что их любят и о них заботятся.

Дар времени драгоценен. Этот дар Бог дал Адаму и Еве. Первый полный день их жизни был днём, который Бог отделил как святой. Отделил, чтобы провести его вместе со Своими детьми.

Дар с Синая

Насколько важно было для Бога время, которое Он проводил рядом со Своими детьми, стало ясно тогда, когда Он собрал израильтян у подножия горы Синай после того, как освободил их из рабства. В тот день, когда на горе, окутанной дымом, Бог громогласно произнёс Десять заповедей, Он напомнил о Своём первоначальном плане — чтобы люди поклонялись Ему; чтобы у них не было других богов; чтобы они не произносили Его имя напрасно. Он хотел, чтобы они узнали Его во всём Его величии: не как вещь, которую они могут держать в руке, а как своего Всемогущего Бога, Который держит их в Своей руке. А ещё Бог хотел, чтобы они всегда помнили, что Он их Творец, наделивший людей даром времени. Представив им Себя, Он повелел отделять время для того, чтобы помнить Его. Более того, Он указал им конкретный день для этого. Днём этим является суббота. Это не просто предложение, это заповедь, помещённая в самом сердце Декалога.

Четвёртая заповедь говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Поверьте мне, что этот закон не был бременем для людей, которые только что были освобождены из рабства, где работали семь дней в неделю. Смею предположить, что из всех десяти эта заповедь была их любимой!

Эта заповедь не только отделяла день для их отдыха, она также отделяла их от окружающего мира. Она отличала их как народ, народ особый, избранный и возлюбленный: «Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Библия, книга Исход 31:13).

Бог желал, чтобы созданные Им люди отдыхали! Бог не хочет, чтобы я работал, работал и работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю! Он хочет, чтобы у меня был выходной день для отдыха каждую неделю! Очень жаль, что большая часть мира потеряла из виду эту прекрасную возможность, которую Бог подарил Своим детям ещё при сотворении.

Получается ли у вас выделять один день каждую неделю, чтобы по-настоящему отдыхать и общаться с Создателем? Он предоставил вам прекрасную возможность. Используете ли вы её? И это больше, чем возможность — это закон!

Поймите меня правильно. Я знаю, что мы спасаемся благодатью, а не делами Закона. Но это никоим образом не упраздняет Десять заповедей. Это не означает, что я могу начать поклоняться идолам, или убивать людей, или воровать только для того, чтобы доказать, что для спасения не нужно соблюдать никакой закон. Тогда почему я должен игнорировать именно ту заповедь, которая была дана мне скорее как дар, а не как требование? Почему я должен искать доказательства против того, чтобы отдыхать каждую субботу и общаться с моим Создателем? Неужели я настолько захвачен работой, что не могу остановиться даже в субботу, когда Бог повелевает мне оставить все свои дела и поклоняться Ему?

Суббота дана для отдыха, покоя, общения и особенно для поклонения и сближения с Господином Субботы — Иисусом. В современном мире это почти забытый день, но четвёртая заповедь призывает: «Помни день субботний».

Е. Л. Мелащенко

(по книге «Десять заповедей под ударом»)