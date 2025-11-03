Жарким выдался июль 1954-го. В середине дня вдруг задымило вдали — загорелся лес за деревней…
Ударил набат, и деревенские мужики, бабы и ребята постарше схватили багры, лопаты и побежали тушить пожар. Ветер гнал огонь в сторону деревни. Уже поднимались вверх столбы дыма вместе с жаркими искрами — не ровен час и до изб долетит!
Женщины с ребятами сбивали ветками низовой огонь. Мужики вкапывались в дернину лопатами — рыли ров, чтобы остановить огонь.
Вдоль канавы метался со своими костылями одноногий Ефим, председатель сельсовета в выцветшей гимнастёрке, бывший фронтовик. Председатель колхоза уехал в город на похороны сестры, и за старшего в деревне остался Ефим.
— Давай, давай, мужики! — подбадривал он. — Гонца я послал в район за подмогой.
Как ни старались деревенские, огонь быстро приближался. Стало припекать жаром, и женщины отступили первыми. С очередным порывом ветра густые россыпи искр взвились и полетели на деревню.
— Вещи из дома хотя бы спасти! — крикнул в отчаянии женский голос, и люди, как по команде, бросились к деревне. Мальчишки бежали впереди, Ефим торопливо ковылял последним. Добежав до деревни,
мокрые и разгорячённые люди рассыпались по дворам.
Стуча костылями, Ефим спешно шёл от избы к избе и кричал призывно:
— Партейцы, комсомольцы, бегом в сельсовет — спасать документы и гроши колхозные!
Шестеро партийцев и комсомольцев поспешили к большому пятистенному зданию сельсовета.
— Гонец, гонец! — послышался звонкий мальчишеский голос.
Вздымая посёлочную пыль, к деревне мчался конный. Васька-тракторист подскакал к сельсовету, закричал возбуждённо Ефиму:
— В районе сказали: ветер усиливается, огонь вскорости будет на нашей деревне! И велели всех детей укрыть в овраге за огородами!
— Скачи по деревне, передай бабам! — приказал председатель сельсовета.
Ветер рванул с новой силой вместе с тучами искр и дыма!
— Батюшки! Забор-то мой горит уже! — заголосила где-то женщина.
— И мой загорелся! — вскрикнула заполошно другая. — Петька, беги за ведром и на колодец живо! Ой, мамочки!
Люди выбежали из дворов с узлами и корзинами и тревожно глядели на разбушевавшуюся стихию. Всем было ясно: вот-вот искры обрушатся на сухие крыши, огнём займутся и избы.
Вдруг женщина, чей забор загорелся первым, упала посреди дороги на колени и, воздев руки к небу, отчаянно закричала:
— Господи!
Ещё одна грохнулась на колени в дорожную пыль:
— Господи, не дай огню нас погубить!
Деревенские бабы одна за другой стали опускаться на колени, возвышая свои голоса в молитве к Богу!
И тут в небе громыхнуло, сверху обдало всех студёным холодом, а ветер мгновенно стих. Стало угасать широкое пламя, спадая с деревьев. Несколько заборов дымились, но не полыхали.
— Что такое? — послышались удивлённые голоса. Партийцы и комсомольцы выскочили из сельсовета на улицу и во все глаза смотрели на выжженную до черноты опушку леса. Огонь отступил.
Старый фронтовик Ефим указал им костылём на стоявших на коленях деревенских баб.
— В беде нет неверующих! — назидательно произнёс он.
Из книги Игоря Чеснокова
«Шаг шагнуть»