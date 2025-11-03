Жарким выдался июль 1954-го. В середине дня вдруг задымило вдали — загорелся лес за деревней…

Ударил набат, и деревенские мужики, бабы и ребята постарше схватили багры, лопаты и побежали тушить пожар. Ветер гнал огонь в сторону деревни. Уже поднимались вверх столбы дыма вместе с жаркими искрами — не ровен час и до изб долетит!

Женщины с ребятами сбивали ветками низовой огонь. Мужики вкапывались в дернину лопатами — рыли ров, чтобы остановить огонь.

Вдоль канавы метался со своими костылями одноногий Ефим, председатель сельсовета в выцветшей гимнастёрке, бывший фронтовик. Председатель колхоза уехал в город на похороны сестры, и за старшего в деревне остался Ефим.

— Давай, давай, мужики! — подбадривал он. — Гонца я послал в район за подмогой.

Как ни старались деревенские, огонь быстро приближался. Стало припекать жаром, и женщины отступили первыми. С очередным порывом ветра густые россыпи искр взвились и полетели на деревню.

— Вещи из дома хотя бы спасти! — крикнул в отчаянии женский голос, и люди, как по команде, бросились к деревне. Мальчишки бежали впереди, Ефим торопливо ковылял последним. Добежав до деревни,

мокрые и разгорячённые люди рассыпались по дворам.

Стуча костылями, Ефим спешно шёл от избы к избе и кричал призывно:

— Партейцы, комсомольцы, бегом в сельсовет — спасать документы и гроши колхозные!

Шестеро партийцев и комсомольцев поспешили к большому пятистенному зданию сельсовета.

— Гонец, гонец! — послышался звонкий мальчишеский голос.

Вздымая посёлочную пыль, к деревне мчался конный. Васька-тракторист подскакал к сельсовету, закричал возбуждённо Ефиму:

— В районе сказали: ветер усиливается, огонь вскорости будет на нашей деревне! И велели всех детей укрыть в овраге за огородами!

— Скачи по деревне, передай бабам! — приказал председатель сельсовета.

Ветер рванул с новой силой вместе с тучами искр и дыма!

— Батюшки! Забор-то мой горит уже! — заголосила где-то женщина.

— И мой загорелся! — вскрикнула заполошно другая. — Петька, беги за ведром и на колодец живо! Ой, мамочки!

Люди выбежали из дворов с узлами и корзинами и тревожно глядели на разбушевавшуюся стихию. Всем было ясно: вот-вот искры обрушатся на сухие крыши, огнём займутся и избы.

Вдруг женщина, чей забор загорелся первым, упала посреди дороги на колени и, воздев руки к небу, отчаянно закричала:

— Господи!

Ещё одна грохнулась на колени в дорожную пыль:

— Господи, не дай огню нас погубить!

Деревенские бабы одна за другой стали опускаться на колени, возвышая свои голоса в молитве к Богу!

И тут в небе громыхнуло, сверху обдало всех студёным холодом, а ветер мгновенно стих. Стало угасать широкое пламя, спадая с деревьев. Несколько заборов дымились, но не полыхали.

— Что такое? — послышались удивлённые голоса. Партийцы и комсомольцы выскочили из сельсовета на улицу и во все глаза смотрели на выжженную до черноты опушку леса. Огонь отступил.

Старый фронтовик Ефим указал им костылём на стоявших на коленях деревенских баб.

— В беде нет неверующих! — назидательно произнёс он.

Из книги Игоря Чеснокова

«Шаг шагнуть»