Салат «Весенний»

Ингредиенты:

3 отварные картофелины

3 огурца

30 редисок

100 г салата

1 банка консервированного горошка

1 пучок зелёного лука

Для заправки:

125 мл растительного масла

сок одного лимона

3 ч. л. соли (без горки)

Ингредиенты для салатной заправки поместить в баночку с герметичной крышкой. Встряхивать до однородности.

Овощи, салат и лук тонко порезать, добавить консервированный горошек, перемешать. Залить салатной заправкой.

Приятного аппетита!

По материалам сборника РЕЦЕПТЫ «НАШЕГО ДОМА»

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