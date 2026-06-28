Салат «Весенний»

Ингредиенты:
- 3 отварные картофелины
- 3 огурца
- 30 редисок
- 100 г салата
- 1 банка консервированного горошка
- 1 пучок зелёного лука
Для заправки:
- 125 мл растительного масла
- сок одного лимона
- 3 ч. л. соли (без горки)
Ингредиенты для салатной заправки поместить в баночку с герметичной крышкой. Встряхивать до однородности.
Овощи, салат и лук тонко порезать, добавить консервированный горошек, перемешать. Залить салатной заправкой.
Приятного аппетита!
По материалам сборника РЕЦЕПТЫ «НАШЕГО ДОМА»
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