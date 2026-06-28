Салат «Весенний»

3

Ингредиенты:

  • 3 отварные картофелины
  • 3 огурца
  • 30 редисок
  • 100 г салата
  • 1 банка консервированного горошка
  • 1 пучок зелёного лука

Для заправки:

  • 125 мл растительного масла
  • сок одного лимона
  • 3 ч. л. соли (без горки)

Ингредиенты для салатной заправки поместить в баночку с герметичной крышкой. Встряхивать до однородности.

Овощи, салат и лук тонко порезать, добавить консервированный горошек, перемешать. Залить салатной заправкой.

Приятного аппетита!

По материалам сборника РЕЦЕПТЫ «НАШЕГО ДОМА»

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