Торт лимонно-ванильный

Любители простых ингредиентов, простите великодушно: сегодня рецепт для тех, кто не боится нового. Попробуем?
Коржи
Готовим дрожжевой «бисквит», для этого необходимо сначала сделать опару.
Опара:
- 15 г прессованных дрожжей
- 150 г соевого молока
- 2 ст. ложки муки
- 0,5 ч. ложки сиропа топинамбура
Приготовление:
В тёплом соевом молоке (температура 37 – 38°C) растворить дрожжи, добавить муку, сироп топинамбура, перемешать. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, ёмкость накрыть.
Тесто:
- опара (постоявшая 30 минут)
- щепотка ванили
- 100 г сиропа топинамбура
- 20 г кокосового масла
- ⅓ ч. ложки куркумы
- ¾ ч. ложки соли
- 50 г кокосовой стружки
- 240 г пшеничной муки 2 сорта
Приготовление:
В кофемолке измельчить кокосовую стружку в муку для коржа и сразу для крема. Отделить 1 ст. ложку кокосовой муки для крема.
В ёмкости соединить опару, ваниль, сироп топинамбура, куркуму, соль, кокосовое масло и муку. Перемешать. Затем ввести просеянную пшеничную муку. Замесить тесто.
Дно противня застелить пергаментной бумагой. Тесто разместить в кольце для выпечки (диаметром 18 см), предварительно смазав кольцо маслом. Поставить подходить на 1 час в тёплую духовку.
Когда тесто поднимется, выпекать при температуре 140°C 30 мин. Готовый «бисквит» доставать из формы через 10 минут после выпекания. Дольше не оставлять, чтобы он не отсырел. Укутать в полотенце и оставить полностью остыть.
Крем
- 600 г соевого молока
- 80 г кукурузной манки «палента»
- 1 ч. ложка агар-агара
- 30 г сока лимона
- ¾ ч. ложки соли
- 5 г цедра лимона (с одного большого лимона)
- щепотка ванили
- ⅓ ч. ложки куркумы
- 1 ст. ложка кокосовой стружки
- 170 г сиропа топинамбура
- 100 г кокосового рафинированного масла
Приготовление:
Снять цедру лимона, затем выдавить сок.
В кастрюлю с толстым дном влить соевое молоко. Довести до кипения. Дождиком ввести кукурузную манку. Варить 5 минут. Затем добавить агар-агар, варить ещё 2 минуты.
Полученную кашу взбить погружным блендером до состояния крема. Добавить лимонный сок, цедру, соль, ваниль, куркуму, кокосовую муку, сироп топинамбура и масло. Тщательно взбить погружным блендером. Накрыть плёнкой, поставить в холодильник стабилизироваться на 5 часов. Затем достать, взбить погружным блендером и снова поставить в холодильник (теперь на 2 часа).
Пропитка
- 140 г соевого молока
- 2 ст. ложки сиропа топинамбура
Сборка торта
Срезать верхнюю корочку «бисквита» (её в торт не используем). Для этого сделать насечки ножом по бокам, а затем углубиться ножом до середины.
Перевернуть «бисквит» и аккуратно тонким слоем снять нижнюю корочку.
«Бисквит» разрезать на 3 коржа (сделать насечки по краям, а затем углубиться ножом к середине).
На каждый корж с помощью кисточки нанести молочную пропитку (с одной стороны).
На кондитерскую подложку или на большую плоскую тарелку поместить нижний корж (пропитанной частью вниз). Затем пропитать верхнюю часть. На корж нанести 200 г лимонного крема (с помощью кондитерского мешка), разровнять. Сверху положить второй корж и слегка прижать, так же пропитать. Снова нанести 200 г крема, разровнять. Положить третий корж, слегка прижать, пропитать. Остатки крема равномерно распределить по поверхности третьего коржа и бокам торта. Разровнять крем с помощью шпателя до идеально гладкой поверхности. Украсить сублимированной малиной или лимонами.
Поставить торт на стабилизацию в холодильник минимум на 5 часов.
Выход: 1500 г
Канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»
