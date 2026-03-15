Торт лимонно-ванильный

Любители простых ингредиентов, простите великодушно: сегодня рецепт для тех, кто не боится нового. Попробуем?

Коржи

Готовим дрожжевой «бисквит», для этого необходимо сначала сделать опару.

Опара:

15 г прессованных дрожжей

150 г соевого молока

2 ст. ложки муки

0,5 ч. ложки сиропа топинамбура

Приготовление:

В тёплом соевом молоке (температура 37 – 38°C) растворить дрожжи, добавить муку, сироп топинамбура, перемешать. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, ёмкость накрыть.

Тесто:

опара (постоявшая 30 минут)

щепотка ванили

100 г сиропа топинамбура

20 г кокосового масла

⅓ ч. ложки куркумы

¾ ч. ложки соли

50 г кокосовой стружки

240 г пшеничной муки 2 сорта

Приготовление:

В кофемолке измельчить кокосовую стружку в муку для коржа и сразу для крема. Отделить 1 ст. ложку кокосовой муки для крема.

В ёмкости соединить опару, ваниль, сироп топинамбура, куркуму, соль, кокосовое масло и муку. Перемешать. Затем ввести просеянную пшеничную муку. Замесить тесто.

Дно противня застелить пергаментной бумагой. Тесто разместить в кольце для выпечки (диаметром 18 см), предварительно смазав кольцо маслом. Поставить подходить на 1 час в тёплую духовку.

Когда тесто поднимется, выпекать при температуре 140°C 30 мин. Готовый «бисквит» доставать из формы через 10 минут после выпекания. Дольше не оставлять, чтобы он не отсырел. Укутать в полотенце и оставить полностью остыть.

Крем

600 г соевого молока

80 г кукурузной манки «палента»

1 ч. ложка агар-агара

30 г сока лимона

¾ ч. ложки соли

5 г цедра лимона (с одного большого лимона)

щепотка ванили

⅓ ч. ложки куркумы

1 ст. ложка кокосовой стружки

170 г сиропа топинамбура

100 г кокосового рафинированного масла

Приготовление:

Снять цедру лимона, затем выдавить сок.

В кастрюлю с толстым дном влить соевое молоко. Довести до кипения. Дождиком ввести кукурузную манку. Варить 5 минут. Затем добавить агар-агар, варить ещё 2 минуты.

Полученную кашу взбить погружным блендером до состояния крема. Добавить лимонный сок, цедру, соль, ваниль, куркуму, кокосовую муку, сироп топинамбура и масло. Тщательно взбить погружным блендером. Накрыть плёнкой, поставить в холодильник стабилизироваться на 5 часов. Затем достать, взбить погружным блендером и снова поставить в холодильник (теперь на 2 часа).

Пропитка

140 г соевого молока

2 ст. ложки сиропа топинамбура

Сборка торта

Срезать верхнюю корочку «бисквита» (её в торт не используем). Для этого сделать насечки ножом по бокам, а затем углубиться ножом до середины.

Перевернуть «бисквит» и аккуратно тонким слоем снять нижнюю корочку.

«Бисквит» разрезать на 3 коржа (сделать насечки по краям, а затем углубиться ножом к середине).

На каждый корж с помощью кисточки нанести молочную пропитку (с одной стороны).

На кондитерскую подложку или на большую плоскую тарелку поместить нижний корж (пропитанной частью вниз). Затем пропитать верхнюю часть. На корж нанести 200 г лимонного крема (с помощью кондитерского мешка), разровнять. Сверху положить второй корж и слегка прижать, так же пропитать. Снова нанести 200 г крема, разровнять. Положить третий корж, слегка прижать, пропитать. Остатки крема равномерно распределить по поверхности третьего коржа и бокам торта. Разровнять крем с помощью шпателя до идеально гладкой поверхности. Украсить сублимированной малиной или лимонами.

Поставить торт на стабилизацию в холодильник минимум на 5 часов.

Выход: 1500 г

Канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»

