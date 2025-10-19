Тыквенные идеи

Если вы богаты тыквой, творите на здоровье!

Штрудель тыквенный

Ингредиенты:

Тесто:

125 г пшеничной муки 2 сорта

¼ ч. л. соли

1 ст. л. сиропа топинамбура

1 ст. л. растительного масла

50 г воды

Начинка:

800 г тыквы

щепотка соли (по вкусу)

1 ст. л. сиропа топинамбура (по вкусу)

70 г изюма

Приготовление:

В ёмкость высыпать муку, добавить соль, масло, сироп, воду. Замесить тугое тесто. Положить в пакет, оставить отдыхать.

Тыкву помыть, очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками. Поместить на противень, выпекать в духовке до мягкости при температуре 180°С 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, тыква не должна быть подгоревшей.

Изюм промыть, залить кипятком.

Запечённую тыкву взбить блендером до состояния пюре. Добавить соль, сироп топинамбура. Добавляйте по вкусу, т. к. тыквы бывают разные.

Тесто раскатать вытяжным способом: сначала раскатать скалкой насколько получится тонко, затем растянуть руками, чтоб просвечивало, до 1 мм. Тесто должно получиться овальной формы, длиной около 55 см, шириной 35 см.

Полотенце присыпать мукой и сверху разместить тесто. Тесто смазать маслом. Начинку выложить на узкий край теста, размазать по площади, не доходя до противоположного края 10 – 15 см. По краям оставить 2 см. В начале начинка должна быть толстым слоем, потом тоньше. После чего равномерно разместить изюм на начинку.

Подвернуть тесто по краям, затем с помощью полотенца завернуть в рулет. Рулет с полотенца перевернуть на пергаментную бумагу и, взявшись за края бумаги, перенести на противень.

Выпекать 25 – 30 минут при температуре 180°С.

Разрезать остывший рулет на 5 кусочков по 6 см.

