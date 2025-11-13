Учитесь видеть хорошее

О созидательных мелочах.

Я повсюду рассказываю одну замечательную историю, которую вычитала где-то моя жена, — историю супружеской пары, готовившейся отметить золотую свадьбу. Местная газета послала репортёра, чтобы взять у них интервью, но дома оказался только муж.

— В чём состоит секрет вашего долгого и счастливого брака? — спросил репортёр.

— Что ж, я отвечу вам, молодой человек, — неторопливо произнёс мужчина. — В день свадьбы отец моей невесты отозвал меня в сторону и вручил мне маленькую коробочку. «Здесь лежит всё, что тебе необходимо знать», — сказал он. В коробочке было вот что, — и он достал из кармана большие золотые часы, раскрыл и подал их журналисту.

Прямо на циферблате, на который ему приходилось смотреть по десять раз в день, были начертаны слова: «Скажи Саре что-нибудь приятное».

Слишком просто, скажете вы? Но это работает! Помните, что счастье завоёвывается небольшими, казалось бы, ничего не стоящими знаками внимания. Признательность всегда вознаграждается. Критическое отношение — никогда. Понимание, открыто выраженная нежная привязанность — вот на чём строятся счастливые отношения. Но, к сожалению, иногда сердечность и признательность отбрасываются и забываются.

Виктор и Ольга — прекрасная пара. Когда гости спрашивают их о секрете семейного счастья, Виктор рассказывает: «Первые несколько лет наша совместная жизнь была очень непростой, пока мы не осознали, что надо что-то предпринять. И тогда мы решили составить список того, что нам не нравится друг в друге. Списки получились ужасно длинными, но Ольга всё же дала мне свой, а я ей — свой. Читать было очень неприятно. Затем мы сделали то, что может показаться глупостью. Мы вышли из дома и сожгли эти списки возле мусорного бака, наблюдая, как они исчезают в огне, и впервые за долгие месяцы обняли друг друга. Потом вернулись в дом, и каждый из нас написал список всех тех хороших качеств, которые нам удалось выискать друг в друге. На это потребовалось время. Это было трудно, потому что тогда наш брак находился в критическом состоянии. Но мы за него держались. Затем мы сделали ещё одну вещь, которая тоже покажется вам ребячеством. Пройдёмте в спальню, я вам покажу». И он проводит своего гостя в опрятную, уютно обставленную спальню. Там, на самом видном месте, висят в красивых рамках два написанных от руки списка.

«Если у нас и есть какой-то секрет, то он перед вами», — говорит Виктор. И рассказывает, что всякий раз, идя на работу, вспоминает свой список, и так мысленно снова и снова он повторяет его каждый день. «Теперь мне кажется, что Ольга — самый замечательный человек на свете, — добавляет он. — Подозреваю, что она думает обо мне так же. Вот и всё».

В этом есть много поучительного: именно преодоление всего дурного и умение вознести доброе на должную высоту составляет сокровенную сущность долговечного брака. Этим супругам принадлежал рай, созданный не кем-то, а ими самими. Главное — каким образом: при помощи двух нацарапанных от руки списков в рамочках!

Если в ваших отношениях с людьми необходимо что-то изменить, знайте, что прочные нити доброты и признательности — самый лучший материал для этой цели. Каждой семье необходима такая починка. В каждой семье бывают размолвки, расхождения во взглядах. Чем больше я живу и чем больше узнаю людей, тем лучше я понимаю, что для улаживания конфликтов требуется высочайшая тактичность. Ибо различие мнений в напряжённой атмосфере раздражительности становится взрывоопасным.

Вот хороший совет для любой семьи: никогда не ссорьтесь за завтраком. Многие мужья, не справившись с управлением автомобиля по дороге на работу, выезжали на встречную полосу и попадали в аварию как раз после ссоры за завтраком. А многие жёны потом долго раскаивались. Пожалуйста, последуйте моему совету. Не начинайте ссоры, когда муж приходит с работы домой. Он может выдержать на работе всё что угодно, если только у него счастливая семья. Так пусть его никогда не встречает дома сварливая жена! И ещё — никогда не ссорьтесь, отходя ко сну. Это портит весь прожитый день.

Итак, мой совет довольно прост. Никогда не скандальте! Полезных ссор не бывает. Дайте выход своим страстям каким-нибудь другим способом. Ссоры никогда не проясняют атмосферу — они способны только отравить её, оставляя в душе глубокие раны. Важно помнить, что под влиянием момента мы добиваемся противоположного результата, — война есть война, какими бы средствами она ни велась, — кулаками или эпитетами. Раны, нанесённые словами, подчас более страшны, чем удары дубинкой.

Есть старая история о том, как усталый молодой муж вернулся домой после долгого трудового дня и обнаружил, что коровы куда-то разбрелись. И он упрекнул за это жену. «Тебе же больше нечем заниматься! — воскликнул он. — Могла бы хоть за коровами присматривать!» Он тут же пожалел о своих словах. Но зло уже совершилось. Он хотел попросить прощения в тот же вечер, но помешала гордость. На следующее утро ему было некогда, и он отложил примирение на другой раз. К вечеру он увидел, что надвигается гроза, и заторопился домой. Хижина была пуста. Но на столе лежала записка. «Коровы опять пропали, — говорилось в ней. — Мне очень жаль. Я старалась их удержать. Пожалуйста, находи для меня добрые слова, когда приходишь домой. Я ушла искать коров».

«Моя жена? В такую грозу под открытым небом?!» Он бросился за ней и совершенно забыл о коровах. В небе, изрезанном ослепительным огнём молний, раздавались оглушительные раскаты грома. Стеной обрушился град, но муж, обезумевший от ужаса, искал свою милую. Всю ночь прочёсывал он холмы и долины. А на рассвете вернулся к хижине — лишь для того, чтобы недалеко от того самого места, где он убил её своими словами, найти её безжизненное тело. Было слишком поздно — слишком поздно для слов!

А что, если тот, с кем вы расстались в ссоре, сегодня не вернётся домой?

В каждой семье могут возникать разногласия и противоречия во мнениях, которые сразу же необходимо обсудить. Хорошее правило — никогда не ложиться спать, пока недоразумения, если таковые имеются, не будут рассеяны. Апостол Павел советует: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Библия, Послание ефесянам 4:26, 27). Уверен, что вы пожалеете, если хоть немного отклонитесь от этого правила. Размолвки, если их не уладить безотлагательно, постепенно превращаются в бессознательную негативную установку и могут, в конечном счёте, разрушить брак.

А теперь я хочу задать вам вопрос. Вы любите свою жену? Вы любите своего мужа? Но думали ли вы о нём (или о ней) как о своём самом лучшем друге? По существу, муж и жена — это друзья. Разве эта мысль не могла бы смягчить натянутые отношения многих людей? Друзья. Разве друзья не делают всё сообща, не делят всё пополам? Неужели вы допустите, чтобы ваш брак, вместо того чтобы стать искренней дружбой, обернулся формальным признанием взаимной ответственности? Кто-то сказал, что любовь — это дружба, положенная на музыку. Так ли это у вас? Или вы пытаетесь сохранить любовь, тогда как дружба уже давно прошла? Не пьёте ли вы из медной кружки долга, когда могли бы пить из золотой чаши дружбы? Делайте всё вместе.

Джордж Вандеман,

«Ваша семья и ваше здоровье»