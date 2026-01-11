Вам нужна собака?

Никогда бы не подумала, что ответом на мои молитвы станет собака.

Молилась ли я о собаке? Нет! Я молилась о другом. Например, чтобы у меня был стимул для физической активности, потому что со своей сидячей работой я приобрела немало болячек. К тому времени я уже купила годовой абонемент на фитнес, чтобы придать себе ускорение.

О чём ещё я молилась и переживала? О том, что старший ребёнок начинает зависать в телефоне, и это уже похоже на зависимость. А ведь надо двигаться, гулять!

А собака? Нееет, даже не думали: нам двух напросившихся пожить у нас кошек хватало. Одна пришла котёнком и отказалась уходить, другую приютили после смерти хозяйки. Больше никакой живности. Тем более, я знаю, что такое собака. Проходили. Убегала — искали, попала под машину — выхаживали, заболела — страдали вместе, умерла — папа пьёт лекарства от сердца, мама запрещает мне реветь, чтобы не усугублять проблему, а я всё равно реву… Нет, никакой собаки!

Я подписана на местную группу в соцсетях (новости, объявления и т. д.). Там периодически размещают информацию от зооволонтёров. И однажды я вижу на фото совершенно дурную морду с разноцветными глазами и влюбляюсь с первого взгляда. Её зовут Ася, у неё умерла хозяйка. Ася сторожит дом, в котором уже нет жизни… В еде непривередлива, кошек уважает, детей любит, живёт на улице.

Зачем-то пересылаю пост мужу. Он собакой тоже не грезит, но в этот раз отвечает так: «Заверните. Берём».

Показываю фотографии сыну, тот аж визжит от восторга: «Да! Хочу!» Отправляю Асю дочери. Ей пёсель по нраву. Пишу контактному лицу в надежде, что за такой чудо-собакой выстроилась очередь, а мы, конечно, вежливо пропустим других вперёд. Но волонтёры долго не отвечают. У меня есть время включить мозг.

Учащается сердцебиение, и я понимаю, что сейчас, в этот самый момент, заваривается такая каша, которую потом хлебать долгие годы. О решении, принятом на эмоциях, можно пожалеть.

Говорю сыну: «Давай помолимся. Собака — это ведь не шутка». И мы молимся. Я говорю Богу о своих переживаниях и прошу, чтобы Он открыл Свою волю. Не успеваю сказать «аминь», как звонит телефон: «Здравствуйте! Я по поводу Аси…» У меня наворачиваются слёзы, потому что я вспоминаю слова из Библии: «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я уже услышу» (книга пророка Исаии 65:24).

Оказывается, мы единственные, кто откликнулся на объявление. Других претендентов нет. Договариваемся на следующий день познакомиться с Асей. Когда я вижу её, то окончательно убеждаюсь, что это моя собака: собака-улыбака, собака-банкеточка. Это хаски весом 60 кг (при норме 20). По фотографии я видела, что Ася не худышка, но в жизни всё оказалось куда серьёзнее.

Я безумно люблю толстых животных, но понимаю, что впереди у Аси много работы: надо худеть. Похоже, у меня появилась группа поддержки и личный тренер.

Мы живём в частном секторе на окраине небольшого городка и много носимся с Асей по полям и лесам. Собака худеет! Я двигаюсь! Дети гуляют! И не по 5 – 10 минут, а по несколько часов.

Бог ответил на наши молитвы самым неожиданным образом. Пишу эти строки, у крыльца спит наша собака-улыбака, а на глаза наворачиваются слёзы благодарности такому творческому, интересному, заботливому Богу с индивидуальным подходом к людям и животным. Мне кажется, Он сейчас улыбается. Я тут поняла: не только браки заключаются на небесах, но и пары животное-хозяин тоже подбираются там, если мы ищем Божьей воли.

Надежда Вологина

