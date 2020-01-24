Юлия Качалова: «Время для упражнений можно найти всегда»

Юлия Качалова — мастер спорта международного класса по гребле на байдарке, финалистка Олимпийских игр. В расцвете своей спортивной карьеры она ушла из спорта и посвятила себя служению людям. Мы побеседовали с ней о физической нагрузке.

— Юлия, мы знаем, что физкультура очень полезна. Но где проходит грань, отделяющая пользу от вреда? Как не навредить своему организму?

— Существует различие между профессиональным спортом и занятиями физкультурой, когда человек ведёт активный образ жизни, чтобы быть в тонусе. В обоих случаях необходимо соблюдать баланс между физической активностью и отдыхом. Причём, правильный отдых — это часть тренировочного процесса. Для каждого человека эта пропорция будет разная. Каждый из нас — уникальное творение, поэтому и подход к тренировкам должен быть индивидуальный. Необходимо подобрать подходящую нагрузку и увеличивать её постепенно.

— Какая сейчас у вас физическая нагрузка?

— Мои нынешние тренировки невозможно сравнить с тем объёмом физической нагрузки, который был в профессиональном спорте. Но этого и не требуется, ведь теперь у меня другие цели. При общении с людьми, встречах, подготовке и организации мероприятий приходится много ходить. Но, помимо этого, я стараюсь просыпаться пораньше, потому что знаю, что в течение дня сложно сделать какую-то тренировку. К тому же, после упражнений легче сконцентрироваться, поразмышлять над Библией и помолиться.

— Что бы вы посоветовали человеку, который трудится в офисе и чувствует последствия гиподинамии? Как уделить больше внимания физической активности?

— Мы должны понимать, что физическая активность важна не только для наших мышц и сосудов, но и для здоровья позвоночника и нервной системы. Многие жалуются на быструю утомляемость, боли в пояснице или суставах и из-за этого ещё больше лимитируют себя в занятиях спортом. Но при отсутствии упражнений в костной ткани не возникают определённые импульсы, без которых она разрушается, а кальций, который люди употребляют, чтобы решить проблему, не усваивается. Это элементарная физиология и биохимия нашего организма. Здесь всё взаимосвязано!Если правильно организовать свой день, то можно найти время для упражнений хоть дома, хоть на работе. Благо, физические нагрузки работают накопительно. Даже если вы будете выполнять упражнения по 5 минут в течение дня, то вскоре увидите результат.Допустим, вы пришли на кухню, поставили чайник. Пока он кипятится, можно сделать пару подходов приседаний по 30 раз. Это несложно и займёт меньше минуты. Между подходами одна минутка отдыха. То есть весь комплекс займёт 3 минуты. Пока у вас что-то варится на плите, можно отжаться от пола или от стены. Вот, пожалуйста, вы уже присели, отжались, и у вас на это ушло 5 – 7 минут. В следующий раз вы можете использовать скакалку и колёсико — уникальное упражнение на все группы мышц. Резиновые эспандеры в виде ленты или кольца помогают нагрузить мышцы и сделать растяжку. Их удобно брать с собой на работу. Таким образом, при трёхразовом питании набирается 20 минут тренировки. Упражнения можно делать не только на кухне, но и на рабочем месте.На одну и ту же группу мышц можно подобрать целый спектр упражнений, учитывая дресс-код вашего учреждения. В интернете сейчас большой выбор упражнений для всех групп мышц. Главное — подобрать упражнения так, чтобы они вам нравились. На эту тему было проведено много интересных исследований. В одном из них людей, которые хотели очистить сосуды от лишнего холестерина, поделили на две группы и дали одинаковые физические нагрузки. В той группе, где упражнения выполнялись без удовольствия, уровень холестерина не изменился. А другой группе подобрали упражнения, которые им нравились и воспринимались с позитивом. Уровень холестерина в этой группе был значительно понижен.Каждый может выбрать то, что ему подходит и принесёт удовольствие. Можно вести календарик. Я, например, расписываю, что два раза в неделю у меня тренировка на одну группу мышц и между ними — на другую группу мышц. Ввожу 4 – 5 упражнений в день и пишу: «Это упражнение я должна сделать в день 100 раз. Другое упражнение — 50 раз» и т. д. В зависимости от того, кто сколько может. Допустим, вы запланировали сделать 10 минут «планки» в течение дня. Сразу 10 минут для человека неподготовленного будет тяжело и иногда даже невозможно. Но если набирать по минутке, это уже несложно. Распределяя таким образом нагрузку в течение дня, вы будете в хорошей физической форме.



Беседовала Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.