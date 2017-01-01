Наша жизнь здесь кончается смертью,
Но с Христом — это, всё ж, не конец:
Все Христовы воскреснут, поверьте,
Наш Спаситель придёт, наконец.
Будет День, чудный День воскресенья,
И уснувшие в разных местах,
Все, кто верил Христу во спасенье,
Все воскреснут с хвалой на устах.
Лишь Христос может вызвать из праха,
Только Он воссоздать может вновь
Тех, кто верил в Него не из страха,
Тех, чья жизнь отражала любовь.
Возвестят о том Дне всем трубою,
И сонм ангелов с неба сойдёт,
Чтобы взять всех Христовых с собою,
Кровью Агнца спасённый народ.
Все воскреснут без смерти пометок:
Молодыми и полными сил;
Матерям отдадут малых деток,
Жёны выйдут к мужьям из могил.
Тот, Кто всё сотворил: море, сушу,
Кто творил здесь благие дела,
Кто спасал от греха наши души,
Сможет новые дать нам тела!
Он придёт, и получим награду,
Он придёт, наш чудесный Христос,
Тот, Который всегда с нами рядом,
Тот, Кто с нами все тяготы нёс.
И когда Он пожмёт наши руки,
Застучат все сердца в унисон:
Будто не было смертной разлуки, —
Наша смерть — только длительный сон.
Приведёт Он к Отцу Своих верных,
Скажет: «Вот, кто трудились со Мной!»
Будет радость спасённых безмерной,
Будем дружной Христовой семьёй.
Будем жить на земле безопасно,
Здесь не будет ни смерти, ни слёз.
Будет родина наша прекрасна,
Будет с нами всю вечность Христос!
Лидия Антонычева
Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.