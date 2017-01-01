Наша жизнь здесь кончается смертью,

Но с Христом — это, всё ж, не конец:

Все Христовы воскреснут, поверьте,

Наш Спаситель придёт, наконец.

Будет День, чудный День воскресенья,

И уснувшие в разных местах,

Все, кто верил Христу во спасенье,

Все воскреснут с хвалой на устах.

Лишь Христос может вызвать из праха,

Только Он воссоздать может вновь

Тех, кто верил в Него не из страха,

Тех, чья жизнь отражала любовь.

Возвестят о том Дне всем трубою,

И сонм ангелов с неба сойдёт,

Чтобы взять всех Христовых с собою,

Кровью Агнца спасённый народ.

Все воскреснут без смерти пометок:

Молодыми и полными сил;

Матерям отдадут малых деток,

Жёны выйдут к мужьям из могил.

Тот, Кто всё сотворил: море, сушу,

Кто творил здесь благие дела,

Кто спасал от греха наши души,

Сможет новые дать нам тела!

Он придёт, и получим награду,

Он придёт, наш чудесный Христос,

Тот, Который всегда с нами рядом,

Тот, Кто с нами все тяготы нёс.

И когда Он пожмёт наши руки,

Застучат все сердца в унисон:

Будто не было смертной разлуки, —

Наша смерть — только длительный сон.

Приведёт Он к Отцу Своих верных,

Скажет: «Вот, кто трудились со Мной!»

Будет радость спасённых безмерной,

Будем дружной Христовой семьёй.

Будем жить на земле безопасно,

Здесь не будет ни смерти, ни слёз.

Будет родина наша прекрасна,

Будет с нами всю вечность Христос!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.