Не обращайтесь к вызывающим мёртвых

«Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31).

«И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Моё на ту душу и истреблю её из народа её» (Левит 20:6).

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12).

«Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши… Я не посылал их, говорит Господь» (Иеремия 29:8, 9).

«И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия 8:19, 20).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.

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